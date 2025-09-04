Secciones
SociedadSalud

Deterioro cognitivo: los edulcorantes artificiales podrían ser perjudiciales antes de los 60

Un estudio investiga un potencial uso perjudicial de los endulzantes artificiales.

Deterioro cognitivo: los edulcorantes artificiales podrían ser perjudiciales antes de los 60
Hace 2 Hs

Un grupo de investigadores de Brasil estudia un potencial efecto desconocido de los edulcorantes. Una prueba realizada a más de 12.000 personas arrojó como resultado que los endulzantes artificiales podrían acelerar el deterioro cognitivo en las personas menores de 60 años.

¿A qué edad comienza la pérdida de memoria y qué hábitos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo?

¿A qué edad comienza la pérdida de memoria y qué hábitos ayudan a prevenir el deterioro cognitivo?

La revista Neurology replicó el Estudio Longitudinal Brasileño de Salud del Adulto, realizado entre 2008 y 2019. De él participaron en total 12.772 personas adultas con un promedio de 52 años. Como primer paso de la encuesta, completaron un cuestionario preciso sobre su alimentación. A partir de allí, el grupo total fue dividido en tres partes según la cantidad de edulcorantes que consumían.

En paralelo, se analizaron las capacidades cognitivas de los encuestados mediante pruebas de memoria, fluidez verbal, evocación de palabras y otras actividades. Se tuvieron en cuenta, entonces, siete compuestos diferentes: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa, presentes –entre otros– en gaseosas, edulcorantes y bebidas azucaradas y con alcohol.

Cómo los edulcorantes pueden acelerar el deterioro cognitivo

El subgrupo de adultos que más edulcorante había consumido tuvo un deterioro cognitivo un 62% más veloz que los que consumieron menos. Según el estudio, este porcentaje se traduce como 1.6 año de envejecimiento del cerebro y, por lo tanto, de sus funciones. Las actividades de memoria fueron resueltas con menor eficiencia que al inicio del estudio.

De los componentes estudiados, solo la tagatosa no produjo alteraciones en el deterioro cognitivo ni en la velocidad del envejecimiento cerebral. “Nuestros hallazgos indican que algunos edulcorantes pueden tener efectos negativos en la salud cerebral con el paso del tiempo”, indicó la autora principal del estudio, doctora Claudia Kimie Suemoto.

El estudio, sin embargo, tiene algunas limitaciones, como que no se incluyeron todos los edulcorantes existentes, por lo tanto es imposible generalizar los resultados de manera certera. Por otra parte, los encuestados hicieron declaraciones sobre sus propias dietas, por lo que podría haber datos erróneos o no declarados. Por último, los investigadores habla de asociaciones entre el consumo y los perjuicios en la salud,en vez de causas y consecuencias.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
2

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
3

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
6

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Más Noticias
Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios