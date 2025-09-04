Fuerza Republicana quedó al frente interinamente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

En cuanto a las discusiones de fondo en el ámbito legislativo, se manifestó a favor de la incorporación de aplicaciones de transporte. “Son herramientas que llegaron para quedarse, pero deben ser reguladas con consenso entre el municipio, la Provincia y los actores del sector”, sostuvo. Además, resaltó la necesidad de avanzar en la actualización del Código de Planeamiento Urbano. “Es clave definir qué ciudad queremos para los próximos 20 o 30 años”, planteó.