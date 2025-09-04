Fuerza Republicana quedó al frente interinamente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán quedó por primera vez en manos de Fuerza Republicana, aunque de manera interina. El concejal Ramiro Ortega asumió temporalmente la conducción del Departamento Ejecutivo, a raíz de la ausencia de la intendenta Rossana Chahla, invitada a actividades en Buenos Aires, y del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, que viajó por motivos laborales.
Ortega, que lleva seis años como edil, explicó a LA GACETA que su rol se limitó a garantizar el normal funcionamiento de la Municipalidad. “La prioridad es que las instituciones se respeten y que el vecino no vea alterada la gestión”, afirmó. Dijo,además la importancia del diálogo político. “Más allá de las diferencias partidarias, la institucionalidad está por encima de los intereses sectoriales”.
El dirigente de Fuerza Republicana repasó también algunos proyectos en debate dentro del Concejo. Entre ellos destacó la iniciativa para poner en valor el parque Guillermina, mediante la construcción de una confitería y un anfiteatro, propuesta presentada en conjunto con el concejal Terán. “Queremos revalorizar uno de los parques más importantes de la ciudad, cuidando siempre el espacio verde”, señaló.
En cuanto a las discusiones de fondo en el ámbito legislativo, se manifestó a favor de la incorporación de aplicaciones de transporte. “Son herramientas que llegaron para quedarse, pero deben ser reguladas con consenso entre el municipio, la Provincia y los actores del sector”, sostuvo. Además, resaltó la necesidad de avanzar en la actualización del Código de Planeamiento Urbano. “Es clave definir qué ciudad queremos para los próximos 20 o 30 años”, planteó.
Aunque su paso por la intendencia fue breve, Ortega resaltó que la experiencia reafirma su compromiso con la gestión municipal. “Lo importante es que todo continúe funcionando con normalidad. Ese es el deber que tenemos con la comunidad”, concluyó.