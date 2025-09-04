Parlantes en el centro para advertir infracciones de tránsito, la nueva prueba del municipio capitalino

Con el objetivo de advertir a los peatones y conductores sobre infracciones de tránsito, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó a probar un sistema de parlantes en la vía pública. El dispositivo se instaló en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, frente a la plaza Independencia, y forma parte de un plan piloto similar al que se implementó en marzo en la plaza San Martín.
La iniciativa consiste en la emisión de mensajes auditivos que recuerdan a los transeúntes la importancia de respetar las normas viales, como cruzar por las sendas peatonales, evitar estacionar en zonas prohibidas o no invadir carriles exclusivos para el transporte público. También busca desalentar conductas de riesgo como el uso del celular al conducir.
De acuerdo con datos oficiales, entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se labraron alrededor de 85.000 actas por infracciones viales en la capital tucumana. Las más frecuentes corresponden al estacionamiento indebido, la circulación en carriles exclusivos y el uso del teléfono al manejar.
El nuevo sistema, sin embargo, generó reacciones diversas entre los vecinos. Mientras algunos lo consideran una herramienta útil y disuasiva, otros expresaron su malestar por el ruido que puede ocasionar en la zona céntrica.
En esa misma línea, en los últimos meses se implementaron acciones de comunicación como la instalación de mensajes en los contenedores de residuos para incentivar su uso correcto. En los próximos días, se espera que las autoridades anuncien oficialmente la continuidad del plan y definan si los parlantes se expandirán a otros puntos estratégicos de la ciudad.