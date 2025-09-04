Parlantes en el centro para advertir infracciones de tránsito, la nueva prueba del municipio capitalino

Con el objetivo de advertir a los peatones y conductores sobre infracciones de tránsito, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó a probar un sistema de parlantes en la vía pública. El dispositivo se instaló en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, frente a la plaza Independencia, y forma parte de un plan piloto similar al que se implementó en marzo en la plaza San Martín.