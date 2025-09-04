Secciones
LG PlayBuen día

Parlantes en el centro para advertir infracciones de tránsito, la nueva prueba del municipio capitalino

El dispositivo se instaló en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, frente a la plaza Independencia, y forma parte de un plan piloto.

Hace 4 Hs

Con el objetivo de advertir a los peatones y conductores sobre infracciones de tránsito, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó a probar un sistema de parlantes en la vía pública. El dispositivo se instaló en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, frente a la plaza Independencia, y forma parte de un plan piloto similar al que se implementó en marzo en la plaza San Martín.

La iniciativa consiste en la emisión de mensajes auditivos que recuerdan a los transeúntes la importancia de respetar las normas viales, como cruzar por las sendas peatonales, evitar estacionar en zonas prohibidas o no invadir carriles exclusivos para el transporte público. También busca desalentar conductas de riesgo como el uso del celular al conducir.

Parlantes en el centro para advertir infracciones de tránsito, la nueva prueba del municipio capitalino

De acuerdo con datos oficiales, entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se labraron alrededor de 85.000 actas por infracciones viales en la capital tucumana. Las más frecuentes corresponden al estacionamiento indebido, la circulación en carriles exclusivos y el uso del teléfono al manejar.

El nuevo sistema, sin embargo, generó reacciones diversas entre los vecinos. Mientras algunos lo consideran una herramienta útil y disuasiva, otros expresaron su malestar por el ruido que puede ocasionar en la zona céntrica.

En esa misma línea, en los últimos meses se implementaron acciones de comunicación como la instalación de mensajes en los contenedores de residuos para incentivar su uso correcto. En los próximos días, se espera que las autoridades anuncien oficialmente la continuidad del plan y definan si los parlantes se expandirán a otros puntos estratégicos de la ciudad.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
2

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
3

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
6

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Más Noticias
Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Fuerza Republicana quedó al frente interinamente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Fuerza Republicana quedó al frente interinamente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Comentarios