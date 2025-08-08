Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

"Mi año en Oxford" lidera los top 10 de las películas más vistas de Netflix en la mayor parte del mundo. Y en lo más visto también hay talento argentino. Romina Cocca es una de las protagonistas del éxito de la popular plataforma de streaming.
Romina Cocca interpreta a la madre actriz Anna (Sofia Carson) en la nueva película de Netflix, "Mi Año en Oxford" que desde su estreno ocupó los primeros lugares de las producciones más vistas en 72 países, incluyendo la Argentina. El largometraje, basado en la exitosa novela del mismo nombre de Julia Whelan, es un drama que sensibilizará los corazones de la audiencia.
En el largometraje que suscitará las lágrimas de muchos, destaca el talento argentino con la rosarina Romina Cocca, quien interpreta a la madre de Anna, la ambiciosa protagonista de la historia que sueña con asistir a la Universidad de Oxford desde los diez años.
El talento argentino en los éxitos de Netflix
Cocca estudió en Nueva York, pero luego del atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, decidió regresar a la Argentina, como contó en una entrevista con el diario La Nación. Pero la estadía duró poco. Se radicó en México y más tarde en Barcelona donde vive hace 21 años. Trabajó en películas y series, entre ellas The Split Barcelona, Las del hockey y Lecciones de un pingüino.
Se formó desde los 16 años en la escuela de Mirko Buchin en Rosario, así como en talleres de teatro y en la escuela de comedias musicales del Círculo de Rosario, y más tarde en Nueva York, en el Lee Strasberg Theatre Institute y el HB Studio.
¿Cómo fue para la actriz la producción de la película?
Para filmar "Un año en Oxford", viajó de Buenos Aires a Londres. En su entrevista con La Nación describió la experiencia como "genial con un equipo precioso" y destacó que el director, Iain Morris, reconoció su trabajo. "Hace un año estaba de vacaciones en Peñíscola, cerca de Barcelona, me llegó el casting, lo hice y gustó; luego hicimos una videollamada y rápidamente me confirmaron el personaje"
"Fue una experiencia genial con un equipo precioso, el director Iain Morris reconoció mi trabajo, y Sofía Carson es un amor de persona, asertiva y amable, dulce, generosa como compañera", subrayó Cocca.
La actriz resaltó la generosidad de Sofia Carson y valoró el respeto por su nacionalidad, ya que su personaje, inicialmente cubano, conservó su acento argentino. También mencionó que no fue doblado en las escenas en inglés, ya que habla bien el idioma que aprendió de niña y reforzó en Nueva York, lo que le permitió trabajar en coproducciones con Inglaterra y Estados Unidos.