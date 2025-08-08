 Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

"Mi año en Oxford" lidera los top 10 de las películas más vistas de la plataforma.

Sofía Carson y Romina Cocca protagonizan un éxito de Netflix.
Hace 1 Hs

"Mi año en Oxford" lidera los top 10 de las películas más vistas de Netflix en la mayor parte del mundo. Y en lo más visto también hay talento argentino. Romina Cocca es una de las protagonistas del éxito de la popular plataforma de streaming.

Las 10 películas románticas clásicas que no podés perderte

Las 10 películas románticas clásicas que no podés perderte

Romina Cocca interpreta a la madre actriz Anna (Sofia Carson) en la nueva película de Netflix, "Mi Año en Oxford" que desde su estreno ocupó los primeros lugares de las producciones más vistas en 72 países, incluyendo la Argentina. El largometraje, basado en la exitosa novela del mismo nombre de Julia Whelan, es un drama que sensibilizará los corazones de la audiencia.

En el largometraje que suscitará las lágrimas de muchos, destaca el talento argentino con la rosarina Romina Cocca, quien interpreta a la madre de Anna, la ambiciosa protagonista de la historia que sueña con asistir a la Universidad de Oxford desde los diez años.

El talento argentino en los éxitos de Netflix

Cocca estudió en Nueva York, pero luego del atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, decidió regresar a la Argentina, como contó en una entrevista con el diario La Nación. Pero la estadía duró poco. Se radicó en México y más tarde en Barcelona donde vive hace 21 años. Trabajó en películas y series, entre ellas The Split Barcelona, Las del hockey y Lecciones de un pingüino.

Se formó desde los 16 años en la escuela de Mirko Buchin en Rosario, así como en talleres de teatro y en la escuela de comedias musicales del Círculo de Rosario, y más tarde en Nueva York, en el Lee Strasberg Theatre Institute y el HB Studio.

¿Cómo fue para la actriz la producción de la película?

Para filmar "Un año en Oxford", viajó de Buenos Aires a Londres. En su entrevista con La Nación describió la experiencia como "genial con un equipo precioso" y destacó que el director, Iain Morris, reconoció su trabajo. "Hace un año estaba de vacaciones en Peñíscola, cerca de Barcelona, me llegó el casting, lo hice y gustó; luego hicimos una videollamada y rápidamente me confirmaron el personaje"

"Fue una experiencia genial con un equipo precioso, el director Iain Morris reconoció mi trabajo, y Sofía Carson es un amor de persona, asertiva y amable, dulce, generosa como compañera", subrayó Cocca.

La actriz resaltó la generosidad de Sofia Carson y valoró el respeto por su nacionalidad, ya que su personaje, inicialmente cubano, conservó su acento argentino. También mencionó que no fue doblado en las escenas en inglés, ya que habla bien el idioma que aprendió de niña y reforzó en Nueva York, lo que le permitió trabajar en coproducciones con Inglaterra y Estados Unidos.  

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
4

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
5

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas
6

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Más Noticias
Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

La historia del reloj calculadora: un ícono de los 80 que ayudó a dar con la identidad del cuerpo hallado junto a la casa de Cerati

La historia del reloj calculadora: un ícono de los 80 que ayudó a dar con la identidad del cuerpo hallado junto a la casa de Cerati

Quién es el principal sospechoso por la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Cerati

Quién es el principal sospechoso por la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Cerati

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Comentarios