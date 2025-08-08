Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

El talento argentino en los éxitos de Netflix

Cocca estudió en Nueva York, pero luego del atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, decidió regresar a la Argentina, como contó en una entrevista con el diario La Nación. Pero la estadía duró poco. Se radicó en México y más tarde en Barcelona donde vive hace 21 años. Trabajó en películas y series, entre ellas The Split Barcelona, Las del hockey y Lecciones de un pingüino.