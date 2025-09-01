Secciones
¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

La Facultad de Filosofía y Letras abrió la convocatoria para que tres estudiantes viajen a la Universidad de Colonia con una beca que cubre pasajes, alojamiento y parte de la alimentación.

POSTAL DE COLONIA. Tres estudiantes de carreras de Filosofía y Letras de la UNT podrán viajar a esta ciudad con una beca. / UNSPLASH POSTAL DE COLONIA. Tres estudiantes de carreras de Filosofía y Letras de la UNT podrán viajar a esta ciudad con una beca. / UNSPLASH
Hace 18 Min

El intercambio académico dejó de ser un sueño lejano para estudiantes tucumanos. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) anunció la apertura de la convocatoria 2025 para participar en la Escuela de Verano de la Universidad de Colonia, Alemania, en el ámbito del Programa ISAP.

La experiencia, que se desarrollará entre el 16 y el 21 de noviembre de 2025, se titula “Dictaduras en Argentina y Alemania en el siglo XX. Culturas de la memoria en comparación”. Durante seis días, los seleccionados compartirán clases, debates y actividades junto a pares y docentes de una de las universidades más prestigiosas de Europa.

Qué incluye la beca

La propuesta ofrece una cobertura completa que convierte al programa en una oportunidad difícil de igualar. La beca incluye hasta 1.400 euros para pasajes, 100 euros adicionales para viajes en tren, alojamiento durante nueve días y parte de la alimentación.

En total, se otorgarán tres plazas y la modalidad de cursado será presencial en español, aunque está previsto que algunas actividades puedan realizarse de forma híbrida, con participación en línea.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a estudiantes de las carreras de Letras, Inglés, Francés, Ciencias de la Comunicación, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y Trabajo Social.

Para poder inscribirse es necesario ser alumno regular con al menos 40% de la carrera aprobada, tener un promedio superior a 7, presentar una carta aval de un docente y un currículum vitae. Se valorará especialmente a quienes desarrollen actividades vinculadas con la temática del curso.

Los interesados en participar de la Escuela de Verano en la Universidad de Colonia deberán enviar su postulación hasta el 15 de septiembre de 2025.

Documentación requerida:

- Carta aval de un docente

- Currículum vitae

- Constancia de alumno regular

- Certificado analítico parcial con al menos el 40% de materias aprobadas y promedio superior a 7.

Por cualquier duda o consulta pueden comunicarse al correo de contacto: relaciones.internacionales@filo.unt.edu.ar

