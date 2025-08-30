Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Lo que fue tendencia a principios de los 2000 está en constante recuperación. Lo mismo sucede con el fenómeno Cris Morena, que no se cansa de reponer los viejos éxitos que los de –ahora– 30 años vivieron con emoción durante su adolescencia e infancia. Esta vez, la productora decidió agregar shows al tour de "Erreway" y Tucumán cuenta con una fecha pactada.
Este fin de semana “Erreway” subió al escenario del Movistar Arena en Buenos Aires para reencontrarse con su público. Ya hace algunos meses, Morena había anunciado las presentaciones de la banda y la primera de ellas fue ayer. Esta noche habrá un show más y luego seguirán los que se anunciaron recientemente tanto para Buenos Aires como para el resto del país.
La reaparición de Cris Morena
Este viernes se cumplió el primer mes del fallecimiento de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena. La niña perdió la vida cuando el velero en el que navegaba fue embestido por un pequeño barco. Desde entonces, Cris Morena disminuyó considerablemente sus apariciones públicas, así como sus posteos en redes sociales. Pero ayer eso cambió y la escritora decidió hacer un gran anuncio que emocionó a miles de personas.
“Argentina, tenemos nuevas fechas”, escribieron desde la cuenta de “Erreway” junto a un flyer con los nuevos shows que darán en el país. No falta demasiado para que más personas puedan ver a la banda sobre los escenarios. En total, se agregaron cinco nuevas presentaciones. “Gracias por acompañarnos a todos en esta gran locura”, escribió la banda como parte del posteo.
Cuándo y dónde se presentará “Erreway” en Tucumán
El 29 de septiembre se dará el tercer show en Buenos Aires, nuevamente en el Movistar Arena. Octubre quedará libre de fechas y el 7 de noviembre, el segundo show será en el Club Unión de Santa Fe. A esta fecha sigue Rosario, el 9 de noviembre, en el estadio Metropolitano. Para cerrar el año, la última presentación será el 13 de diciembre en Córdoba, en la Plaza de la Música.
Pero antes del gran final, la cuarta fecha de la segunda parte del tour será la que “Erreway” haga en Tucumán. El encuentro está previsto para el sábado 6 de diciembre en el Club Central Córdoba. La preventa será exclusiva para clientes de la tarjeta Naranja X Visa a partir del lunes 1 de septiembre a las 12 –horario del mediodía–. La venta general, en la que se recibirán todos los medios de pago, está prevista para el martes 2 de septiembre, también a partir de las 12.