Erreway tiene nuevas fechas: ¿cuándo y dónde se presentarán en Tucumán?

Pero antes del gran final, la cuarta fecha de la segunda parte del tour será la que “Erreway” haga en Tucumán. El encuentro está previsto para el sábado 6 de diciembre en el Club Central Córdoba. La preventa será exclusiva para clientes de la tarjeta Naranja X Visa a partir del lunes 1 de septiembre a las 12 –horario del mediodía–. La venta general, en la que se recibirán todos los medios de pago, está prevista para el martes 2 de septiembre, también a partir de las 12.