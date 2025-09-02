Los Pumas en modo Rugby Championship: tras vencer a los All Blacks ya piensan en los "Wallabies"

El seleccionado argentino de rugby vive un presente de ilusión. Después de la histórica victoria sobre los All Blacks, Los Pumas ya se encuentran en Australia con la mente puesta en el próximo reto: medirse ante los "Wallabies" por la tercera fecha del Rugby Championship. El plantel, bajo la conducción de Felipe Contepomi, arribó a Townsville y comenzó un proceso de adaptación que incluye trabajos regenerativos y rutinas diseñadas para combatir los efectos del jet lag y la fatiga del largo viaje.