Los Pumas en modo Rugby Championship: tras vencer a los All Blacks ya piensan en los "Wallabies"

El seleccionado argentino de rugby vive un presente de ilusión. Después de la histórica victoria sobre los All Blacks, Los Pumas ya se encuentran en Australia con la mente puesta en el próximo reto: medirse ante los "Wallabies" por la tercera fecha del Rugby Championship. El plantel, bajo la conducción de Felipe Contepomi, arribó a Townsville y comenzó un proceso de adaptación que incluye trabajos regenerativos y rutinas diseñadas para combatir los efectos del jet lag y la fatiga del largo viaje.
El cuerpo técnico prioriza en estos primeros días la recuperación física y mental del grupo, con ejercicios de movilidad y activación muscular. A partir del martes y miércoles, la intensidad crecerá con entrenamientos tácticos y análisis de video para pulir el plan de juego que buscará contrarrestar la propuesta australiana. La meta es clara: llegar al sábado con la mejor versión posible y sostener el nivel mostrado frente a Nueva Zelanda.
El jueves se conocerá la formación oficial del equipo, un anuncio que genera expectativa entre los aficionados tras el resonante triunfo en el último partido. Será la oportunidad de confirmar si Contepomi repite nombres o introduce variantes para ajustar el funcionamiento colectivo. El viernes, en tanto, se llevará a cabo el tradicional Captain’s Run, el ensayo final que servirá para afinar detalles antes del choque en Townsville.
Con la moral alta y el respaldo de una victoria que marcó un nuevo hito en la historia del rugby argentino, Los Pumas se preparan para un desafío exigente. La cita será en la madrugada del sábado a la 1:30 de Argentina, con transmisión de Disney+, en lo que promete ser un encuentro vibrante frente a los "Wallabies".