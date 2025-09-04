Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

Su estreno oficial con la "Albiceleste" llegó en junio, en la victoria contra Chile, y desde entonces no ha parado de cosechar elogios. El gol en el último Superclásico y su rápida adaptación en España potenciaron aún más su perfil. Ahora, nada menos que José Pekerman lo señaló como el posible heredero de Lionel Messi. El histórico entrenador fue categórico: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, aseguró.