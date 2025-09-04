Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

El crecimiento de Franco Mastantuono parece no tener techo. Después de irrumpir en River y dar el salto millonario al Real Madrid, el mediapunta de apenas 18 años ya pisa fuerte también en la Selección Argentina. Convocado para los partidos frente a Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, el joven se convirtió en protagonista de un recambio generacional que cada vez toma más forma.
Su estreno oficial con la "Albiceleste" llegó en junio, en la victoria contra Chile, y desde entonces no ha parado de cosechar elogios. El gol en el último Superclásico y su rápida adaptación en España potenciaron aún más su perfil. Ahora, nada menos que José Pekerman lo señaló como el posible heredero de Lionel Messi. El histórico entrenador fue categórico: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, aseguró.
Las declaraciones se suman a las de Lionel Scaloni, quien siempre reconoció a Pekerman como su gran referente en la profesión y que no ahorró elogios para Mastantuono tras su llegada al Real Madrid: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, destacó el DT en referencia tanto a él como a Nico Paz.
En paralelo, Pekerman también habló del propio Messi, que afrontará su último partido de Eliminatorias en Argentina: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”. Además, recordó el momento en que decidió llamarlo por primera vez: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”.
Consultado por su futuro, Pekerman dejó abierta la puerta a un posible vínculo con Boca como mánager, aunque sin dar definiciones concretas: “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo”, señaló.