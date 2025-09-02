Miguel Ángel Russo encendió la alarma en Boca: chequeo médico y una infección detectada

Miguel Ángel Russo volvió a ser noticia fuera del campo de juego, luego de que se confirmara que en una serie de controles médicos programados se le detectó una infección urinaria. El técnico de Boca realizó los estudios en una de las sedes del sanatorio FLENI y, pese a la preocupación inicial, no fue necesario que quedara internado. Desde su entorno remarcan que la situación no reviste gravedad y que iniciará un tratamiento específico para resolver el inconveniente.
La noticia llegó apenas horas después del triunfo del "Xeneize" en Mar del Plata ante Aldosivi, donde el equipo dirigido por Russo se impuso 2-0 con goles de Di Lollo y Battaglia. En la conferencia posterior, el entrenador destacó la importancia de mantener la competitividad dentro del plantel y valoró la entrega de todos sus futbolistas bajo la lluvia y el viento de la costa atlántica.
Con este resultado, Boca logró escalar posiciones en la Zona A del Torneo Clausura y atraviesa un buen presente futbolístico. Sin embargo, la atención también se centró en la salud de su DT, que a sus 68 años continúa trabajando con intensidad, aunque deberá cuidarse para evitar complicaciones.
De cara a lo que viene, Russo tendrá tiempo para planificar ya que el calendario marca una pausa de tres semanas antes del próximo compromiso. La directiva y el plantel confían en que podrá superar este cuadro sin mayores dificultades y continuar al frente de un Boca que busca seguir creciendo en confianza y resultados.