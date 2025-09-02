Miguel Ángel Russo encendió la alarma en Boca: chequeo médico y una infección detectada

Miguel Ángel Russo volvió a ser noticia fuera del campo de juego, luego de que se confirmara que en una serie de controles médicos programados se le detectó una infección urinaria. El técnico de Boca realizó los estudios en una de las sedes del sanatorio FLENI y, pese a la preocupación inicial, no fue necesario que quedara internado. Desde su entorno remarcan que la situación no reviste gravedad y que iniciará un tratamiento específico para resolver el inconveniente.