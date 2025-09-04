Secciones
Cáncer de riñón: este fue el primer síntoma que alertó a Don Omar antes de ser diagnosticado

El artista compartió los detalles de su diagnóstico, el primer síntoma que experimentó y el miedo que sintió durante este difícil momento de su vida.

Hace 2 Hs

William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, reveló detalles sobre su lucha contra el cáncer de riñón, diagnosticado en junio de 2024. El artista de 47 años, compartió su experiencia en una entrevista con Lili Estefan en el programa "El Gordo y La Flaca" de Univisión.

El primer síntoma y el diagnóstico

Don Omar describió el miedo y la sorpresa que sintió al recibir el diagnóstico de un tumor maligno en su riñón izquierdo. 

“Esta es una de las sorpresas más inesperadas”, comentó el cantante. A pesar de la gravedad de la situación, su mayor temor no era la muerte, sino la posibilidad de vivir con una enfermedad debilitante. "El miedo no era morirme," confesó Don Omar, "el miedo era quedarme vivo y enfermo."

Los síntomas iniciales

El primer síntoma que experimentó Don Omar fue una debilidad generalizada. Durante dos semanas, notó sangre en su orina, lo que inicialmente atribuyó a la deshidratación. Sin embargo, al automedicarse, su condición empeoró. Tras una de sus presentaciones, se sintió aún más débil y continuó orinando sangre, lo que finalmente lo llevó a buscar asistencia médica.

Cáncer de riñón: este fue el primer síntoma que alertó a Don Omar antes de ser diagnosticado

¿Qué es el cáncer de riñón?

Según la Sociedad Americana de Cáncer, el cáncer de riñón, también conocido como carcinoma de células renales (RCC), se desarrolla cuando las células del riñón crecen de manera descontrolada, superando en número a las células normales y afectando la función del órgano. Este tipo de cáncer puede presentarse sin síntomas, pero cuando estos aparecen, pueden incluir:

Sangre en la orina

Cansancio

Pérdida de peso

Fiebre

Dolor en la zona lumbar o parte baja de la espalda

Una masa en un lado o en la zona lumbar

Proceso de diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico del cáncer de riñón generalmente comienza con un análisis de orina, análisis químicos de sangre, recuento sanguíneo completo, radiografía de tórax, tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía y biopsia del riñón, según el Instituto Nacional del Cáncer. Estos estudios ayudan a determinar el grado de la enfermedad, que se clasifica en una escala del 1 al 4.

En el caso de Don Omar, el cáncer fue detectado en fase 1. Tras una operación robótica para remover el tumor, el cantante quedó libre de cáncer. 

