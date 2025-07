Las fotos de la escapada romántica de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Desde su experiencia personal en una familia ensamblada, Viciconte lamentó que en casos como el de Wanda Nara, la China y Mauro “se haya perdido todo tipo de límite”, subrayando que los menores terminan atrapados en el centro del conflicto. También opinó sobre la reciente decisión de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña de revocar el permiso para que sus hijos viajen al exterior con Suárez, y fue clara: “Los nenes no son rehenes de nadie. No es ‘me los llevo, me los traigo’, hay que pensar en ellos”.