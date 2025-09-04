AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió suspender de manera provisoria a Leandro Díaz luego de la expulsión que sufrió en el partido entre Atlético y Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero, conocido por su temperamento, fue expulsado de inmediato por el árbitro Pablo Dóvalo tras agredir con un golpe a Gastón Suso a los 27 minutos del primer tiempo.
En el fallo difundido por el organismo, se expresó a través del Boletín 6749: “Se suspende provisionalmente y se autoriza a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al jugador Leandro Nicolás Díaz, del Club Atlético Tucumán. Arts. 47 y 48 del Código Disciplinario”. La sanción provisoria es el paso inicial antes de que se resuelva la pena definitiva, que podría extenderse varias fechas según lo determine el Tribunal.
De este modo, Atlético se queda con pocas variantes en la delantera. Con la baja de Díaz, Lucas Pusineri solo podrá contar con Mateo Bajamich y Mateo Coronel como atacantes naturales dentro del plantel profesional. Coronel, por características y actualidad, se perfila como la principal referencia ofensiva en los próximos partidos.
La otra opción es Lisandro Cabrera, aunque aparece más relegado en la consideración del entrenador. Su presencia corre desde atrás y, salvo un giro inesperado, difícilmente tenga protagonismo inmediato. Así, el cuerpo técnico deberá encontrar soluciones rápidas para que la ausencia del “Loco” no se sienta demasiado en el funcionamiento ofensivo del equipo.