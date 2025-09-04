AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió suspender de manera provisoria a Leandro Díaz luego de la expulsión que sufrió en el partido entre Atlético y Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero, conocido por su temperamento, fue expulsado de inmediato por el árbitro Pablo Dóvalo tras agredir con un golpe a Gastón Suso a los 27 minutos del primer tiempo.