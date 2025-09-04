Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales

El arquero se arrojó con rapidez hacia su derecha para detener un disparo y logró contener el remate, lo que provocó la ovación de sus compañeros y del público presente en el gimnasio Zezinho de Freitas. Sin embargo, al incorporarse y caminar unos pasos, cayó de manera repentina. La asistencia médica ingresó de inmediato y lo trasladó al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas oficiales de su muerte.