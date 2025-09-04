Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales

Lo que comenzó como un encuentro festivo por los Juegos de la Semana de la Patria en el municipio de Augusto Corrêa terminó en una tragedia que sacudió al deporte regional. Antônio Édson dos Santos Sousa, popularmente llamado “Pixé”, se desplomó después de una atajada en la definición por penales en un partido de futsal y, pese a los intentos médicos, perdió la vida.
El arquero se arrojó con rapidez hacia su derecha para detener un disparo y logró contener el remate, lo que provocó la ovación de sus compañeros y del público presente en el gimnasio Zezinho de Freitas. Sin embargo, al incorporarse y caminar unos pasos, cayó de manera repentina. La asistencia médica ingresó de inmediato y lo trasladó al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas oficiales de su muerte.
El impacto del suceso llevó a las autoridades municipales a suspender la jornada prevista para este jueves.
La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado en el que expresó su dolor por la pérdida de un jugador al que definieron como “dedicado, talentoso y con un espíritu colectivo ejemplar”. Dirigentes, entrenadores y compañeros coincidieron en destacar no solo su nivel dentro de la cancha, sino también su calidad humana.