Secciones
DeportesFútbol

Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales

Antônio Édson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, falleció a los 31 años luego de desplomarse durante un partido en Pará.

Tragedia en Brasil: murió un arquero de futsal tras desvanecerse en plena tanda de penales
Hace 2 Hs

Lo que comenzó como un encuentro festivo por los Juegos de la Semana de la Patria en el municipio de Augusto Corrêa terminó en una tragedia que sacudió al deporte regional. Antônio Édson dos Santos Sousa, popularmente llamado “Pixé”, se desplomó después de una atajada en la definición por penales en un partido de futsal y, pese a los intentos médicos, perdió la vida.

El arquero se arrojó con rapidez hacia su derecha para detener un disparo y logró contener el remate, lo que provocó la ovación de sus compañeros y del público presente en el gimnasio Zezinho de Freitas. Sin embargo, al incorporarse y caminar unos pasos, cayó de manera repentina. La asistencia médica ingresó de inmediato y lo trasladó al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas oficiales de su muerte.

El impacto del suceso llevó a las autoridades municipales a suspender la jornada prevista para este jueves.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado en el que expresó su dolor por la pérdida de un jugador al que definieron como “dedicado, talentoso y con un espíritu colectivo ejemplar”. Dirigentes, entrenadores y compañeros coincidieron en destacar no solo su nivel dentro de la cancha, sino también su calidad humana.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
2

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
3

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
4

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia
5

El Salvador y Tucumán, dos modelos educativos frente al desafío de la violencia

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
6

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Más Noticias
Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Comentarios