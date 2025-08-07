Tucumán va por una nueva final en el Argentino de Selecciones de futsal

La Selección tucumana de futsal jugará esta noche una de las semifinales del Torneo Nacional Argentino de Selecciones A, que se disputa en Rosario. Desde las 20, el equipo del norte se enfrentará a Comodoro Rivadavia por un lugar en la gran final del certamen. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de una transmisión por YouTube.
Tucumán llega con buen ritmo y confianza tras una sólida victoria por 2-0 frente a Metropolitano, con dos goles de Franco Ferroni, uno de los grandes destacados del equipo en esta fase final.
En la fase de grupos, los tucumanos comenzaron con una goleada imponente por 7-1 ante Las Heras, luego igualaron 2-2 con Esquel en la segunda fecha, y cerraron con otro empate, esta vez frente a Corrientes.
Con una campaña invicta, pero con el objetivo aún pendiente de meterse en la definición, el equipo tucumano buscará dar otro paso clave esta noche. El sueño de volver a consagrarse campeón nacional está más vivo que nunca y Tucumán quiere demostrar que está listo para dar pelea hasta el final.