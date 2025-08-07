Tucumán va por una nueva final en el Argentino de Selecciones de futsal

La Selección tucumana de futsal jugará esta noche una de las semifinales del Torneo Nacional Argentino de Selecciones A, que se disputa en Rosario. Desde las 20, el equipo del norte se enfrentará a Comodoro Rivadavia por un lugar en la gran final del certamen. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de una transmisión por YouTube.