Formosa eliminó la reelección indefinida, aunque Gildo Insfrán podría extender su Gobierno hasta 2031

Un solo período consecutivo

"El gobernador y vicegobernador durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”, dice el texto sancionado. De esta manera, la provincia se alinea con el Artículo 90 de la Constitución Nacional, que limita la reelección en cargos ejecutivos.