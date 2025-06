Elecciones 2025: el peronismo de Gildo Insfrán gana con holgura en Formosa

La declaraciones de la funcionaria están en línea con lo que que declaró en una entrevista en Radio Uno, pasadas las 18, el senador nacional Francisco Paoltroni, candidato a constituyente de la oposición, por el Frente Amplio Formoseño, que relegó al tercer lugar a LLA, quien sostuvo que el proceso electoral se desarrolló con tranquilidad. "Se ha vivido una jornada de elecciones con total normalidad y eso es para destacar. He hablado a El Colorado, a Pirané, a Clorinda y todos me dijeron que fue una jornada con total normalidad, no hubo episodios de violencia, no se dieron mayores inconvenientes".