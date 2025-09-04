El licuado lleno de colágeno que combate el dolor de rodilla y retrasa el envejecimiento

El colágeno es un potente agente antioxidante por lo que es recomendable incluirlo en nuestras dietas mediante alimentos que lo contengan. Ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones, fortalecer huesos y cartílagos y aumentar la masa muscular por lo que también es un buen complemento cuando entrenamos.
La actividad física requiere una buena hidratación porque al sudar el cuerpo pierde mucho líquido. Para no deshidratarse, los batidos y licuados son una excelente opción y se pueden combinar los más variados ingredientes para obtener la mezcla de nutrientes justa que se adapte a nuestras necesidades.
Batido de naranja y colágeno para aliviar dolor articular
Este batido tiene una mezcla de frutas que aportan los antioxidantes capaces de acelerar el metabolismo y proteger las células del daño. Las principales fuentes de antioxidantes son los beta carotenos, la luteína, el licopeno, el selenio y las vitaminas A, C y E.
Incorporar una buena cantidad de frutas y verduras en las comidas ayudará a prevenir algunas enfermedades. Sin embargo, siempre se debe consultar con nutricionistas para conocer cuáles son las proporciones que nuestro cuerpo necesita. Un exceso de antioxidantes también puede estar relacionado a enfermedades.
Cómo preparar el batido de naranja y colágeno
Para este licuado se necesitarán dos frutas, un componente graso, vitaminas y un suplemento:
- 2 mangos maduros
- 1 naranja grande
- 1 cucharada sopera de aceite de coco
- 1 cucharada sopera de gelatina hidrolizada (puede conseguirse en dietéticas y locales de venta de suplementos alimenticios)
- 1/2 cucharada de vitamina C en polvo
Lo único que habrá que hacer será pelar y picar las frutas, agregar el aceite, la vitamina y la gelatina y batirlos en una licuadora. Luego se puede añadir el endulzante de preferencia.