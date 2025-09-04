Una variante de té puede potenciar la función cognitiva y mejorar la calidad de sueño

Un nuevo estudio publicado en el Plos Journal reveló la importancia de nuestra alimentación para la prevención del deterioro cognitivo así como la mejora de la calidad de sueño. En este estudio se destacó el desempeño de una infusión cada vez más popular en nuestro cerebro.
El té matcha no es solo una infusión interesante debido a sus tonos verdes intensos y su sabor peculiar. Este tipo de bebida es capaz de además aportar grandes beneficios para nuestra salud entre los que se destaca el potenciamiento de la función cognitiva. De acuerdo a las estadísticas, la demanda de té matcha ha crecido un 20% en los últimos cinco años con un aumento notable en países como México, Brasil y Argentina.
Un reciente estudio elevó los beneficios de este tipo de té al destacar que el consumo diario del mismo puede mejorar la actividad cognitiva y a la vez promover la calidad del sueño. Este descubrimiento resulta beneficioso para los adultos mayores que pueden encontrarse atravesando las primeras etapas del deterioro cognitivo.
Un estudio reveló los efectos del té matcha en nuestra función cognitiva
Anteriores estudios clínicos habían demostrado el rol vital de la alimentación en la prevención de enfermedades relacionadas con la demencia, una de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad más severas. Ensayos clínicos anteriores reportaron la esencialidad de la nutrición para prevenir este tipo de afecciones.
Un último estudio aleatorio publicado en el Plus Journal buscó revelar la influencia de un tipo de infusión, el té matcha, en la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores. Para ello se utilizó una población de un total de 99 adultos de entre 60 y 85 años de los cuales 64 presentaban deterioro cognitivo subjetivo y otros 35 demostraban deterioro cognitivo leve.
Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Uno de intervención y otro de control. El primero recibió dos gramos de té matcha durante doce meses mientras que al segundo se le proporcionaron cápsulas a modo de placebo que eran idénticas en apariencia, color y olor a las cápsulas de té matcha. A la misma vez se midieron las funciones cognitivas de los participantes desde una primera instancia y luego durante el tercer, sexto, noveno y décimo segundo mes de la investigación.
¿Cómo se relaciona esta infusión con la mejora de la función cognitiva?
Finalizado el experimento se destacaron importantes observaciones. Los resultados dieron cuenta de que la percepción de las expresiones faciales habían mejorado ampliamente en el grupo que había consumido matcha. De esta manera se observó una mejora en el reconocimiento de expresiones faciales ajenas, habilidad que se ve imposibilitada en la demencia más avanzada. A la misma vez se observó una mejora en la calidad de sueño de los participantes que consumieron este té por doce meses.
La mejora en la función cognitiva gracias al consumo de este té tiene sus fundamentos en los efectos de la infusión en el descanso. Un gran cuerpo de evidencia sugiere que la mala calidad de sueño puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve, así es que mejorar la calidad de sueño puede potenciar el desempeño cognitivo. Por ello, considerando las observaciones del estudio, los investigadores sugieren que la mejora de la calidad de sueño producto de este té es responsable a su vez de una mejora en el reconocimiento facial y la función cognitiva social.