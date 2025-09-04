Una variante de té puede potenciar la función cognitiva y mejorar la calidad de sueño

La mejora en la función cognitiva gracias al consumo de este té tiene sus fundamentos en los efectos de la infusión en el descanso. Un gran cuerpo de evidencia sugiere que la mala calidad de sueño puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve, así es que mejorar la calidad de sueño puede potenciar el desempeño cognitivo. Por ello, considerando las observaciones del estudio, los investigadores sugieren que la mejora de la calidad de sueño producto de este té es responsable a su vez de una mejora en el reconocimiento facial y la función cognitiva social.