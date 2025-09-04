Secciones
El snack lleno de proteína que aporta saciedad y ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre

Se trata de un snack que solo tarda un minuto en prepararse y aporta una gran cantidad de beneficios

El snack que aporta una gran cantidad de proteínas.
Hace 1 Hs

La proteína es un macronutriente esencial que forma parte de una gran cantidad de procesos de nuestro cuerpo. Así resulta fundamental para el crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos del organismo. Por ello se vuelve fundamental incorporar en nuestra dieta snacks y alimentos que aporten este nutriente y uno de ellos es sumamente sencillo de preparar. 

Las tres bebidas que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre

Las tres bebidas que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre

La proteína está conformada por aminoácidos que son “bloques de construcción” de nuestras células y que a la vez están involucrados en muchos aspectos de nuestro bienestar general. Los alimentos ricos en proteína no solo benefician los procesos de nuestro cuerpo sino que además suponen otros efectos a nivel inmediato, como la sensación de saciedad, ya que nos mantienen más satisfechos por mayor cantidad de tiempo.

El snack lleno de proteínas que ayuda a mantener los niveles de azúcar

Por otro lado, los alimentos ricos en proteína pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y lograr valores más saludables, tanto para quienes padecen de enfermedades como la diabetes como para los individuos más saludables. Mientras que por el contrario, los snacks y las comidas altas en azúcar pueden provocar que los niveles de azúcar en sangre se eleven, lo que incrementa la sensación de hambre. Además las personas que consumen mayor cantidad de azúcar se ven más predispuestas a padecer de diabetes tipo dos.

Así es que incorporar alimentos ricos en proteínas resulta sumamente beneficioso para nuestra salud, a la vez que existe una variedad bastante amplia de preparaciones que podemos agregar a nuestra dieta. Una opción sumamente sencilla para llevar al trabajo o en las tardes que pasamos fuera es la manzana con pasta de maní. Se trata de una combinación que ni siquiera requiere mucha elaboración y es sumamente saludable.

La pasta de maní es un alimento lleno de proteínas.

¿Cómo preparar este sencillo snack?

De acuerdo a la evidencia científica, la pasta de maní provee de mayor cantidad de proteína que un huevo grande. Al ser una legumbre, el maní es rico en proteínas y carbohidratos complejos. Este último nutriente está compuesto principalmente de fibra y almidón, presentando en menor proporción los azúcares simples. Como resultado, este snack reduce las probabilidades de sufrir de picos de azúcar.

Preparar este snack es sumamente sencillo. Solamente debemos cortar una pequeña manzana en seis partes iguales y colocar una cucharadita de pasta de maní en cada trozo de la fruta, de esta manera estaremos agregando nada menos que 7,5 gramos de proteína. Aunque la manzana contiene 11 gramos de azúcar natural, está también contiene una gran cantidad de fibra, incluyendo pectinas, que ayuda a balancear los niveles de azúcar.

