Comerciantes de Concepción piden ampliar el centro comercial a cielo abierto

“Aunque la crisis económica castiga con dureza al sector comercial, ante la caída del consumo y la presión fiscal, hoy no pocos están dispuestos a invertir en esta ciudad. Sucede que mientras un comerciante baja sus persianas a causa de la falta de venta, otros tres están a la espera de ese espacio que se abandona. Esto contribuye a sostener el perfil pujante que siempre mantiene Concepción” dijo Julio Delgado, presidente del Centro de Defensa Comercial del Sur.