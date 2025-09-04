Comerciantes de Concepción piden ampliar el centro comercial a cielo abierto

Los empresarios de Concepción piden la ampliación del actual Centro Comercial a Cielo Abierto de esa ciudad, inaugurado en diciembre de 2018.
Según sostienen, el actual paseo de venta, que se extiende por calle San Martín a lo largo de 600 metros, ha quedado reducido ante la demanda permanente de nuevos locales céntricos por parte de diversos emprendedores.
“Aunque la crisis económica castiga con dureza al sector comercial, ante la caída del consumo y la presión fiscal, hoy no pocos están dispuestos a invertir en esta ciudad. Sucede que mientras un comerciante baja sus persianas a causa de la falta de venta, otros tres están a la espera de ese espacio que se abandona. Esto contribuye a sostener el perfil pujante que siempre mantiene Concepción” dijo Julio Delgado, presidente del Centro de Defensa Comercial del Sur.
Sobre calle España
El pedido de ampliación ya fue formalizado por esta institución y la Federación Económica de Tucumán (FET) ante el intendente Alejandro Molinuevo. Ambas proponen que se proyecte la extensión sobre la calle España.
El paseo a cielo abierto contempló en 2018 la revalorización de la Plaza Bartolomé Mitre y la San Martín se transformó en una semipeatonal con veredas amplias, luminarias modernas y calle adoquinada.