7ª Agrosur en Concepción: un fuerte respaldo al campo y a la ruralidad de Tucumán

Con un escenario colmado de tecnología, de diversidad productiva y de espíritu federal, se inauguró la séptima edición de Agrosur, la muestra agroindustrial más importante del sur tucumano. El evento, que se desarrolló en Concepción, volvió a reunir a productores, autoridades, técnicos y empresas, consolidando un espacio clave para la innovación, el intercambio y el desarrollo del campo. Durante el acto de apertura, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), destacó el crecimiento sostenido de la muestra y el valor simbólico de vivir de cerca la realidad productiva del interior. “Ver pasar los camiones llenos de caña hacia el ingenio, y vacíos de vuelta, es también ver pasar el esfuerzo de todo un país que sigue produciendo. Que nos tiren tierra, que nos llene el alma de tierra y que esta provincia siga creciendo”, expresó con emoción. Frías Silva remarcó que Agrosur no es solo una vidriera tecnológica, sino una verdadera celebración del trabajo rural. “Ya se siente como una tradición. Concepción y sus alrededores representan una zona de enorme riqueza productiva: papa, tabaco, frutilla, caña, citrus, palta. Tenemos una diversidad absoluta y una potencia productiva que nos llena de orgullo”, señaló. Y agradeció a los más de 70 expositores que participaron de esta edición y al apoyo del sector público, destacando la articulación con instituciones como el INTA y el acompañamiento del Gobierno provincial, que otorgó beneficios impositivos especiales para inversiones y compras realizadas durante la feria.