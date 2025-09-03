Central Córdoba venció a la Reserva de Atlético Tucumán y le cortó el invicto en el Clausura

Central Córdoba se quedó con el clásico del Norte en la categoría Reserva y lo hizo con autoridad. En el estadio Monumental, el "Ferroviario" goleó 4-2 a Atlético por la octava fecha del interzonal, en un partido que reunió a un gran marco de público.
El duelo se resolvió rápidamente en la primera mitad. Un gol en contra de Luciano Vallejo y dos tantos de Federico Rodríguez -figura del partido- sentenciaron el 3-0 parcial antes del descanso. En el complemento, Rodrigo Granillo González descontó para el "Decano" a los 40 segundos con un golazo, pero Agustín Romero respondió con una gran jugada personal para el 4-1. Ya sobre el final, Carlos Abeldaño marcó el 4-2 definitivo.
Atlético volvió a mostrar las mismas dudas que en el empate 1-1 frente a Talleres y perdió su invicto en el grupo B. Pensando en el próximo duelo, el jueves 11 ante River, el entrenador Hugo Colace recuperará a Ezequiel Godoy (cumplió dos fechas de sanción) y espera por la vuelta de Leonel Vega tras su lesión.