Central Córdoba venció a la Reserva de Atlético Tucumán y le cortó el invicto en el Clausura

El duelo se resolvió rápidamente en la primera mitad. Un gol en contra de Luciano Vallejo y dos tantos de Federico Rodríguez -figura del partido- sentenciaron el 3-0 parcial antes del descanso. En el complemento, Rodrigo Granillo González descontó para el "Decano" a los 40 segundos con un golazo, pero Agustín Romero respondió con una gran jugada personal para el 4-1. Ya sobre el final, Carlos Abeldaño marcó el 4-2 definitivo.