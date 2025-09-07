Secciones
SociedadEstilo de vida

Realme desafía a Apple con un smartphone que multiplica por cuatro la autonomía del iPhone 16

Una filtración reveló que el próximo modelo de Realme incluiría una batería de 15.000mAh, muy por encima de los actuales gama alta.

Realme desafía a Apple con un smartphone que multiplica por cuatro la autonomía del iPhone 16
Hace 1 Hs

La industria de los smartphones continúa avanzando con mejoras en cámaras, procesadores y pantallas, pero la autonomía sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los usuarios. En ese contexto, una reciente filtración reveló que Realme estaría trabajando en un dispositivo que podría cambiar las reglas del juego: un modelo con una batería de 15,000mAh, una capacidad que supera incluso a muchos cargadores portátiles.

Según la información difundida por Phone Arena, este equipo ofrecería una autonomía de hasta cinco días de uso normal con una sola carga, una cifra muy por encima del promedio actual de los smartphones de gama alta. Para dimensionar el avance, el iPhone 16 más básico ofrece 3,500mAh y el iPhone 16 Pro Max apenas supera los 4,600mAh, es decir, casi cuatro veces menos que la propuesta de Realme.

Un diseño potente pero sin perder equilibrio

El smartphone no solo destacaría por su batería récord. También llegaría con una pantalla de 6,7 pulgadas, procesador Dimensity 7300, 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, lo que lo ubica en la competencia directa con otros modelos de referencia del mercado.

Uno de los puntos más sorprendentes es que, a pesar de su enorme capacidad, no se trataría de un teléfono voluminoso. Gracias a una densidad energética de 1200 Wh/L, el diseño lograría mantener proporciones equilibradas y evitar el formato “ladrillo” característico de otros equipos con gran autonomía.

El avance estaría relacionado con la utilización de baterías de silicio, tecnología en la que el fabricante chino lleva tiempo trabajando como alternativa a las tradicionales de ion-litio. Este cambio no solo permite mayor capacidad, sino también más eficiencia en el tamaño y el peso del dispositivo.

Con esta propuesta, Realme busca posicionarse como una opción ideal para quienes priorizan la autonomía y desean olvidarse por varios días del cargador o de los power banks.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad
4

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
6

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, ya es santo: el Vaticano canonizó al primer milenial

Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, ya es santo: el Vaticano canonizó al primer milenial

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios