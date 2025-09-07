Realme desafía a Apple con un smartphone que multiplica por cuatro la autonomía del iPhone 16

La industria de los smartphones continúa avanzando con mejoras en cámaras, procesadores y pantallas, pero la autonomía sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los usuarios. En ese contexto, una reciente filtración reveló que Realme estaría trabajando en un dispositivo que podría cambiar las reglas del juego: un modelo con una batería de 15,000mAh, una capacidad que supera incluso a muchos cargadores portátiles.
Según la información difundida por Phone Arena, este equipo ofrecería una autonomía de hasta cinco días de uso normal con una sola carga, una cifra muy por encima del promedio actual de los smartphones de gama alta. Para dimensionar el avance, el iPhone 16 más básico ofrece 3,500mAh y el iPhone 16 Pro Max apenas supera los 4,600mAh, es decir, casi cuatro veces menos que la propuesta de Realme.
Un diseño potente pero sin perder equilibrio
El smartphone no solo destacaría por su batería récord. También llegaría con una pantalla de 6,7 pulgadas, procesador Dimensity 7300, 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, lo que lo ubica en la competencia directa con otros modelos de referencia del mercado.
Uno de los puntos más sorprendentes es que, a pesar de su enorme capacidad, no se trataría de un teléfono voluminoso. Gracias a una densidad energética de 1200 Wh/L, el diseño lograría mantener proporciones equilibradas y evitar el formato “ladrillo” característico de otros equipos con gran autonomía.
El avance estaría relacionado con la utilización de baterías de silicio, tecnología en la que el fabricante chino lleva tiempo trabajando como alternativa a las tradicionales de ion-litio. Este cambio no solo permite mayor capacidad, sino también más eficiencia en el tamaño y el peso del dispositivo.
Con esta propuesta, Realme busca posicionarse como una opción ideal para quienes priorizan la autonomía y desean olvidarse por varios días del cargador o de los power banks.