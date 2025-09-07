Realme desafía a Apple con un smartphone que multiplica por cuatro la autonomía del iPhone 16

La industria de los smartphones continúa avanzando con mejoras en cámaras, procesadores y pantallas, pero la autonomía sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los usuarios. En ese contexto, una reciente filtración reveló que Realme estaría trabajando en un dispositivo que podría cambiar las reglas del juego: un modelo con una batería de 15,000mAh, una capacidad que supera incluso a muchos cargadores portátiles.