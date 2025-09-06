Tres objetos del dormitorio que pueden dañar tu salud, según un especialista

Los tres elementos a evitar en la habitación

El primero en la lista son las almohadas viejas, que con el tiempo acumulan ácaros de polvo, sudor y alérgenos. “Si la tuya tiene más de uno o dos años, es momento de reemplazarla”, recomendó el especialista. Además de provocar reacciones alérgicas y dificultades respiratorias, estos elementos suelen perder firmeza, lo que se traduce en dolor de cuello y mala postura, consignó La Nación.