Secciones
SociedadEstilo de vida

Tres objetos del dormitorio que pueden dañar tu salud, según un especialista

El gastroenterólogo Saurabh Sethi explicó por qué almohadas viejas, colchones desgastados y ambientadores pueden ser perjudiciales.

Tres objetos del dormitorio que pueden dañar tu salud, según un especialista
Hace 1 Hs

El gastroenterólogo Saurabh Sethi, conocido en redes sociales por difundir contenido médico, alertó sobre la presencia de ciertos objetos cotidianos en el dormitorio que pueden afectar la salud intestinal, la calidad del sueño y el bienestar general.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el especialista en medicina interna explicó que, aunque algunos artículos aportan estética al hogar, su uso prolongado genera problemas respiratorios, dolores musculares e incluso alteraciones hormonales.

“Tu dormitorio debería ser un espacio seguro y relajante, pero algunos artículos comunes pueden perjudicar silenciosamente tu salud intestinal, la calidad del sueño e incluso tu bienestar general”, señaló Sethi en un video difundido en redes.

Los tres elementos a evitar en la habitación

El primero en la lista son las almohadas viejas, que con el tiempo acumulan ácaros de polvo, sudor y alérgenos. “Si la tuya tiene más de uno o dos años, es momento de reemplazarla”, recomendó el especialista. Además de provocar reacciones alérgicas y dificultades respiratorias, estos elementos suelen perder firmeza, lo que se traduce en dolor de cuello y mala postura, consignó La Nación.

Otro de los artículos señalados son los colchones desgastados. Según el experto, un colchón de más de siete años puede ocasionar dolores crónicos de espalda y afectar la calidad del descanso. En ese sentido, advirtió que muchas personas evitan cambiarlo por el costo que representa, sin considerar las consecuencias en su salud.

Por último, Sethi hizo referencia a los ambientadores artificiales, que liberan ftalatos y compuestos orgánicos volátiles. Estos químicos están asociados a problemas respiratorios y desbalances hormonales. “Aunque su fragancia puede resultar agradable, esparce sustancias perjudiciales para la salud”, explicó, recomendando en su lugar alternativas naturales.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios