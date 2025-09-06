Tres objetos del dormitorio que pueden dañar tu salud, según un especialista

El gastroenterólogo Saurabh Sethi, conocido en redes sociales por difundir contenido médico, alertó sobre la presencia de ciertos objetos cotidianos en el dormitorio que pueden afectar la salud intestinal, la calidad del sueño y el bienestar general.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el especialista en medicina interna explicó que, aunque algunos artículos aportan estética al hogar, su uso prolongado genera problemas respiratorios, dolores musculares e incluso alteraciones hormonales.
“Tu dormitorio debería ser un espacio seguro y relajante, pero algunos artículos comunes pueden perjudicar silenciosamente tu salud intestinal, la calidad del sueño e incluso tu bienestar general”, señaló Sethi en un video difundido en redes.
Los tres elementos a evitar en la habitación
El primero en la lista son las almohadas viejas, que con el tiempo acumulan ácaros de polvo, sudor y alérgenos. “Si la tuya tiene más de uno o dos años, es momento de reemplazarla”, recomendó el especialista. Además de provocar reacciones alérgicas y dificultades respiratorias, estos elementos suelen perder firmeza, lo que se traduce en dolor de cuello y mala postura, consignó La Nación.
Otro de los artículos señalados son los colchones desgastados. Según el experto, un colchón de más de siete años puede ocasionar dolores crónicos de espalda y afectar la calidad del descanso. En ese sentido, advirtió que muchas personas evitan cambiarlo por el costo que representa, sin considerar las consecuencias en su salud.
Por último, Sethi hizo referencia a los ambientadores artificiales, que liberan ftalatos y compuestos orgánicos volátiles. Estos químicos están asociados a problemas respiratorios y desbalances hormonales. “Aunque su fragancia puede resultar agradable, esparce sustancias perjudiciales para la salud”, explicó, recomendando en su lugar alternativas naturales.