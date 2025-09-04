Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

- Es una película absolutamente femenina porque circula una energía femenina que no le pertenece sólo a las mujeres; todos la tenemos. Pero el 90% de las personas que visitan a personas privadas de su libertad son mujeres, sean cárceles de hombres o de mujeres. Fue un aprendizaje muy fuerte porque discurre en ese universo y muestra el rol que tienen las madres, las parejas, las hijas y las abuelas de quienes están detenidos. Son la contención desde afuera a los que están adentro y también aparece la inconsciencia de los presos sobre lo que pasa a quienes están libres. Los familiares son el lado oscuro de lo más oscuro de la sociedad, lo que nadie quiere ver; solo hay prejuicios negativos. Y esta producción viene a darle luz, a evidenciar que hay algo que no conocemos para nada, sobre mujeres que tienen que mentir en su trabajo, a sus hijos cuando van al colegio, que sufren discriminación, que son culpables de algo porque tienen a alguien cercano detenido.