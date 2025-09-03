Secciones
EspectáculosFamosos

Natalia Oreiro opinó sobre el cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella: “Creo que todos pueden convivir”

La actriz protagoniza La mujer de la fila.

Natalia Oreiro Natalia Oreiro
Hace 1 Hs

Durante la avant premiere de La mujer de la fila, Natalia Oreiro compartió su visión sobre el presente del cine argentino y se refirió a las polémicas declaraciones de Guillermo Francella en medio del éxito de Homo Argentum. La actriz defendió la diversidad de propuestas en la industria y resaltó que “el cine no debe reducirse a cuestiones partidarias ni medirse solo en espectadores”.

Natalia Oreiro sobre el cine argentino: “Es nuestra historia”

En diálogo con la prensa, Oreiro subrayó que el cine nacional debe reflejar todas las miradas:

“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, aunque uno no esté de acuerdo. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla. Nuestro cine es nuestra historia”.

La actriz, que protagoniza La mujer de la fila, aseguró que disfruta participar de películas populares, pero al mismo tiempo reivindicó el lugar del cine de autor, el emergente y las óperas primas. Como ejemplo, destacó la trayectoria de Benjamín Ávila con Infancia clandestina, ópera prima que tuvo reconocimiento internacional.

Diferencias con Guillermo Francella

Consultada sobre los dichos de Francella —quien había cuestionado a cierto cine “premiado pero sin conexión con el público”—, Oreiro marcó distancia, aunque mantuvo el respeto:

“A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. Es un tanque. Voy a ver su película y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra”.

La intérprete, sin embargo, fue clara en su posición:

“Decirle a una persona cómo tiene que ver una película es subestimar al público. El arte no es eso, el cine no es eso. Yo creo en la convivencia de todos los géneros”.

El cine, más allá de la política

Oreiro también rechazó la idea de encasillar las películas en términos partidarios:

“Reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Sería egoísta creer que solo nosotros tenemos un momento complicado. El mundo está complicado, pero hay que seguir haciendo cosas que conecten con la gente”.

Para la actriz, el desafío del cine argentino es emocionar y generar identificación, sin importar si se trata de propuestas masivas o independientes.

Temas Natalia OreiroGuillermo Francella
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
2

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Comentarios