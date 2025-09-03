Natalia Oreiro opinó sobre el cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella: “Creo que todos pueden convivir”

Durante la avant premiere de La mujer de la fila, Natalia Oreiro compartió su visión sobre el presente del cine argentino y se refirió a las polémicas declaraciones de Guillermo Francella en medio del éxito de Homo Argentum. La actriz defendió la diversidad de propuestas en la industria y resaltó que “el cine no debe reducirse a cuestiones partidarias ni medirse solo en espectadores”.