Natalia Oreiro opinó sobre el cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella: “Creo que todos pueden convivir”

Durante la avant premiere de La mujer de la fila, Natalia Oreiro compartió su visión sobre el presente del cine argentino y se refirió a las polémicas declaraciones de Guillermo Francella en medio del éxito de Homo Argentum. La actriz defendió la diversidad de propuestas en la industria y resaltó que “el cine no debe reducirse a cuestiones partidarias ni medirse solo en espectadores”.
Natalia Oreiro sobre el cine argentino: “Es nuestra historia”
En diálogo con la prensa, Oreiro subrayó que el cine nacional debe reflejar todas las miradas:
“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, aunque uno no esté de acuerdo. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla. Nuestro cine es nuestra historia”.
La actriz, que protagoniza La mujer de la fila, aseguró que disfruta participar de películas populares, pero al mismo tiempo reivindicó el lugar del cine de autor, el emergente y las óperas primas. Como ejemplo, destacó la trayectoria de Benjamín Ávila con Infancia clandestina, ópera prima que tuvo reconocimiento internacional.
Diferencias con Guillermo Francella
Consultada sobre los dichos de Francella —quien había cuestionado a cierto cine “premiado pero sin conexión con el público”—, Oreiro marcó distancia, aunque mantuvo el respeto:
“A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. Es un tanque. Voy a ver su película y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra”.
La intérprete, sin embargo, fue clara en su posición:
“Decirle a una persona cómo tiene que ver una película es subestimar al público. El arte no es eso, el cine no es eso. Yo creo en la convivencia de todos los géneros”.
El cine, más allá de la política
Oreiro también rechazó la idea de encasillar las películas en términos partidarios:
“Reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Sería egoísta creer que solo nosotros tenemos un momento complicado. El mundo está complicado, pero hay que seguir haciendo cosas que conecten con la gente”.
Para la actriz, el desafío del cine argentino es emocionar y generar identificación, sin importar si se trata de propuestas masivas o independientes.