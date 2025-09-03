Secciones
Florida elimina la vacunación obligatoria en colegios: un cambio histórico en la salud pública

Joseph Ladapo comparó la obligatoriedad con la esclavitud.

Hace 2 Hs

En una decisión que sacudió el panorama sanitario de Estados Unidos, Florida anunció el fin de la vacunación obligatoria en colegios, convirtiéndose en el primer estado del país en dar este paso.

Joseph Ladapo comparó la obligatoriedad con la esclavitud

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, justificó la medida con declaraciones polémicas:

“¿Quién soy yo, como gobierno, para decirle a nadie lo que debe meter en su cuerpo? Todas las obligaciones reflejan desdén”.

Ladapo incluso llegó a comparar la obligatoriedad de las vacunas con la esclavitud, lo que generó aplausos entre los asistentes a la conferencia.

Ron DeSantis respalda la medida con una nueva comisión

El gobernador Ron DeSantis apoyó la decisión y anunció la creación de una comisión estatal llamada “Make America Healthy Again”, que busca promover la libertad de elección en cuestiones de salud.

Esta medida pone fin a décadas de políticas de vacunación obligatoria contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, la varicela y la polio.

Debate entre salud pública y libertad individual

La decisión de Florida abrió un debate nacional sobre el equilibrio entre la protección de la salud pública y la libertad de decisión de los padres.

Con esta reforma, las familias podrán rechazar la vacunación de sus hijos por motivos religiosos o personales, algo que preocupa a especialistas por el posible regreso de enfermedades prevenibles.

Florida, el primer estado en eliminar la vacunación obligatoria

Con este cambio, Florida se convirtió en el primer estado en Estados Unidos en eliminar los requisitos de vacunación escolar, un precedente que podría influir en otros distritos y modificar la política sanitaria a nivel nacional.

Temas FloridaEstados Unidos
