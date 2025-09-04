“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

- No vi la puesta del 86, no tuve el gusto de verla, pero creo que la obra está muy bien escrita y lo que dicta es la puesta. Es hiperrealista, lo pide la obra y lo pide la autoría. Creería que se conserva igual, no podría haber mucha diferencia. La dirección es de Brandoni que la conoce totalmente. En un momento nos juntamos cuando ensayamos y la veíamos en un video. La puesta responde a la autora. Como todos los clásicos, a lo que pide el texto. La gran protagonista es la autora, Tiscornia. Hay cuatro personajes que tienen razón, con puntos de vista distintos. Esos personajes por igual son muy queribles, cada uno está sufriendo, pero están felices por volverse a ver, el encuentro es una fiesta, pero aparecen los conflictos.