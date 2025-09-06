Secciones
Cómo saber si hackearon tu cuenta de Netflix y el paso a paso para cambiar la contraseña en un minuto

El robo de claves en servicios de streaming se convirtió en un negocio para ciberdelincuentes.

Hace 14 Min

Cada vez más usuarios de Netflix descubren movimientos extraños en sus cuentas: series que nunca vieron en su historial, recomendaciones que no coinciden con sus gustos e incluso cambios de plan sin autorización. En los casos más graves, aparece el mensaje: “Hay demasiados dispositivos conectados”.

Especialistas en ciberseguridad advierten que el robo de contraseñas de plataformas de streaming se transformó en un negocio rentable. Las credenciales circulan en foros clandestinos y terminan en manos de personas que acceden a las cuentas sin permiso.

Señales de alerta

- Perfiles desconocidos: aparecen usuarios con nombres extraños que nunca creaste.

- Historial misterioso: tu lista incluye películas o series que no viste.

- Problemas de acceso: la plataforma indica que tu cuenta está en uso en demasiados dispositivos.

- Cambios de suscripción: detectás modificaciones en tu plan sin haberlas autorizado.

Si te pasó algo de esto, es hora de recuperar el control de tu cuenta.

Paso a paso: cómo echar intrusos y recuperar tu cuenta

- Ingresá a tu cuenta desde un navegador en la sección Cuenta. Si no podés acceder, usá el formulario de ayuda en netflix.com/loginhelp

- Cambiá la contraseña: seleccioná Cambiar contraseña, ingresá la clave actual y creá una nueva, fuerte y única.

- Cerrá sesión en todos los dispositivos: una vez cambiada la clave, activá esta opción para expulsar a cualquiera que estuviera conectado.

Tres trucos para blindar tu cuenta

- Usá una contraseña segura: combiná mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Evitá datos obvios como fechas o secuencias numéricas.

- No repitas contraseñas: nunca uses la misma clave que en tu mail o redes sociales.

- Agregá un PIN a tu perfil: podés activar un código de 4 dígitos para que nadie acceda a tu historial aunque tenga tu contraseña.

¿Por qué importa proteger tu cuenta?

Además de resguardar tus datos personales, evitar accesos no autorizados previene cargos inesperados y la pérdida de tu cuenta justo cuando más la necesitás.

Si notás algo raro, no lo dejes pasar: en menos de cinco minutos podés blindar tu cuenta de Netflix y seguir disfrutando tus series favoritas sin intrusos.

