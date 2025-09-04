Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

“Últimos ritos” tiene como protagonistas a Vera Farmiga y Patrick Wilson nuevamente como el matrimonio que enfrenta a demonios y posesiones con el desafío de determinar si son ciertos o falsos. El caso que abordan en esta producción se anuncia como el más oscuro y terrorífico de su carrera: un incidente en el que las pequeñas hijas del matrimonio de Jack y Janet Smurl veían atemorizantes siluetas negras sobre sus camas. El episodio ocurrió en los años 80 en West Pittston, Pensilvania (Estados Unidos) e incluyó agresiones físicas y psicológicas que no cesaron ni siquiera con la intervención de un sacerdote que realizó un exorcismo,