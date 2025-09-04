Secciones
Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

Terror y romance.

SOBRENATURAL. El matrimonio Warren vuelve en “El conjuro 4”. SOBRENATURAL. El matrimonio Warren vuelve en “El conjuro 4”.
Hace 5 Hs

Las historias reales de los dos investigadores de lo sobrenatural más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren, dio lugar a una exitosa saga “El conjuro”, que hoy se despide con su cuarta entrega luego de 12 años de su primera película.

“Últimos ritos” tiene como protagonistas a Vera Farmiga y Patrick Wilson nuevamente como el matrimonio que enfrenta a demonios y posesiones con el desafío de determinar si son ciertos o falsos. El caso que abordan en esta producción se anuncia como el más oscuro y terrorífico de su carrera: un incidente en el que las pequeñas hijas del matrimonio de Jack y Janet Smurl veían atemorizantes siluetas negras sobre sus camas. El episodio ocurrió en los años 80 en West Pittston, Pensilvania (Estados Unidos) e incluyó agresiones físicas y psicológicas que no cesaron ni siquiera con la intervención de un sacerdote que realizó un exorcismo,

El reparto se completa con Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Rebecca Calder y Elliot Cowan. Detrás de cámara está Michael Chaves, director de “El conjuro 3: el Diablo me obligó a hacerlo”, con guión de Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, con el respaldo de James Wan, el creador de toda la propuesta integral.

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

Pero el rentable universo cinematográfico de la exitosa franquicia, que lleva recaudados unos U$S 2.000 millones con sus distintas realizaciones (aparte de “El conjuro” figuran “La monja”, “Annabelle” y “La maldición de la llorona” en el conglomerado) no se detendrá, sino que seguirá con nuevos proyectos para streaming.

Comedia romántica

Esta semana llega además la comedia romántica de enredos “Amores compartidos”, con Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin y Michael Angelo Covino, quien además dirige el filme. Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos Julie y Paul. Su secreto para la felicidad es un matrimonio abierto en reacción a la idea de la monogamia; pero en el momento en que Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones sean un caos, la situación se desbarranca, se anticipa sobre la trama. La película se desarrolla en cinco episodios con un tono humorístico satírico y de parodia sobre las relaciones de pareja.

