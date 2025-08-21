La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

El primer jueves de septiembre llegará la cuarta entrega de “El conjuro” a los cines argentinos. Para ir preparando el terreno de sus fans, hoy volverán las tres producciones de esta saga clásica del terror que comenzó en 2013, inspirada en las experiencias reales de los célebres parapsicólogos estadounidenses Lorraine y Ed Warren que enfrentan espíritus demoníacos que poseen personas o lugares. La pareja protagónica es interpretada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes fueron dirigidos por James Wan en las dos primeras realizaciones (narran la experiencia de la familia Perron en Rhode Island y el caso de poltergeist de Enfield, muy conocidos en la comunidad de lo sobrenatural) y por Michael Chaves en la última (hasta el momento), sobre un proceso judicial en el que se alegó posesión demoníaca para exculpar a una persona acusada de homicidio.