Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

The Beats: clásicos en el teatro Mercedes Sosa

Más que un recorrido por temas que conoce todo el público, es un fiel tributo a una época. “A través del tiempo” es el nuevo show que el grupo argentino The Beats ofrecerá desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) en un espectáculo renovado que se anuncia como una experiencia única para revivir a los legendarios Beatles, en una noche que se promete cargada de magia, emoción y sorpresas para recrear con precisión el espíritu de los 60. Liderado por Patricio Pérez, miembro fundador de la banda y con más de 35 años de trayectoria internacional, la propuesta que traen hoy a Tucumán es anunciada como una obra teatral-musical sobre las distintas etapas de los cuatro genios de Liverpool. El espectáculo cuenta con la única colección completa existente en el mundo de instrumentos y amplificadores originales utilizados por los británicos, además de un cuidado vestuario que refleja cada momento de su intensa carrera, desde 1962 hasta 1970.