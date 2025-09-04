Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

El reconocido trompetista tucumano Miguel Ángel Tallarita, figura emblemática del rock argentino, regresa a esta provincia para festejar los 20 años del grupo La Con Todo Band, su proyecto personal donde fusiona latin jazz y rock a partir de versiones de clásicos. El concierto se realizará esta noche desde las 20 en el teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), en el marco del 65° Septiembre Musical que organiza el Ente Cultural de la Provincia.
El espectáculo será un homenaje al rock nacional, con segmentos dedicados a Sumo, Charly García y María José Cantilo, e incluirá la participación de músicos tucumanos invitados. Pero también tocarán composiciones propias, aclara el músico en un mensaje enviado a través de su amigo Nico Favio.
La Con Todo Band está integrada por Miguel Ángel Tallarita (trompeta), Pablo Fortuna (saxo), Leoni Zumbo (piano), Juan Losoviz (bajo), Diego Olivera (batería) y Mariel Fuertes (voz).
Miguel Ángel Tallarita también toca en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que lidera el Indio Solari.
La velada contará además con la participación del trío de jazz local Pata ‘i Chancho, integrado por Rony López (bajo), Javier Podazza (batería) y Bruno Vita (guitarra). También subirán al escenario los trompetistas Domingo Antonio Anastasio, Carlos Anastasio, José Luis Filman, Daniel Agüero y Romina Núñez; el percusionista Domingo Ernesto Anastasio y el trombonista Álvaro Gómez.
“Tucumán Suena”
En tanto, a partir de las 14 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), se realizará la 2ª edición de “Tucumán Suena: Concurso de Bandas y Solistas”, un evento que reunirá a jóvenes talentos de toda la provincia, convocado por la Secretaría de Estado de la Juventud del Ministerio de Gobierno y Justicia, en articulación con el Ministerio del Interior, el Ente Tucumán Turismo y el Ente Cultural.
En esta oportunidad, participarán artistas de entre 16 y 35 años, quienes desplegarán su creatividad en los géneros tropical, pop, rock y folklore. El certamen otorgará importantes premios a los primeros lugares de cada categoría musical, consistente en dinero en efectivo; grabación de un tema musical, a cargo del Ente Cultural; y un viaje a Tafí del Valle, por el Ente Tucumán Turismo.
El certamen busca impulsar y visibilizar a las y los jóvenes músicos de la provincia, promoviendo sus proyectos artísticos en el marco del festival cultural más importante del NOA.
Cultura Bar
También dentro del festival anual comienza hoy el ciclo gratuito Cultura Bar con el folclore a cargo de Lourdes Ovejero, quien actuará desde las 21 en el Bar Veracruz (avenida Soldati 684).
El repertorio abarcará clásicos del cancionero popular con los distintos ritmos norteños y visitando otros géneros musicales.
Ya por fuera del festival, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) desde las 21.30 y con entrada libre tendrá lugar un homenaje al célebre trío argentino de rock de los 80 GIT, a cargo de Superhéroes. Posteriormente, desde las 23.45, se repetirá la jam session de blues organizada por Huguis López, con la participación de Camilo López, Mateo López, Nacho Barrionuevo, Gonzalo Aragón y Rodrigo Bilbao.
En Caprice Cervecería (Chacabuco 437) seguirá el ciclo de música y poesía con la intervención de Álvaro Trejo, Celíaca Neurótica y Cecilia Quiroga a partir de las 21.
The Beats: clásicos en el teatro Mercedes Sosa
Más que un recorrido por temas que conoce todo el público, es un fiel tributo a una época. “A través del tiempo” es el nuevo show que el grupo argentino The Beats ofrecerá desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) en un espectáculo renovado que se anuncia como una experiencia única para revivir a los legendarios Beatles, en una noche que se promete cargada de magia, emoción y sorpresas para recrear con precisión el espíritu de los 60. Liderado por Patricio Pérez, miembro fundador de la banda y con más de 35 años de trayectoria internacional, la propuesta que traen hoy a Tucumán es anunciada como una obra teatral-musical sobre las distintas etapas de los cuatro genios de Liverpool. El espectáculo cuenta con la única colección completa existente en el mundo de instrumentos y amplificadores originales utilizados por los británicos, además de un cuidado vestuario que refleja cada momento de su intensa carrera, desde 1962 hasta 1970.