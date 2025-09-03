Lilita Carrió: “Esto pasa por poner en las listas a gatos que se casan con espías”

En una entrevista para la plataforma Cenital, Elisa "Lilita" Carrió volvió a encender la polémica con fuertes declaraciones sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei. La líder de la Coalición Cívica cuestionó la composición de las listas de La Libertad Avanza y apuntó directamente contra dos legisladoras del oficialismo, a quienes vinculó con el mundo de la noche, el maquillaje y los servicios de inteligencia.
Carrió y su crítica a las listas de La Libertad Avanza
“Esto pasa por poner en las listas a gatos que se casan con espías. Pones chicas de la noche, maquilladoras… como no te van a filtrar”, lanzó Carrió en el programa conducido por Ernesto Tenembaum y María O'Donnell.
Aunque no las mencionó por nombre, sus dichos se interpretaron como referencias a:
Marcela Pagano, diputada acusada de ser la principal responsable de las filtraciones junto a su pareja, el empresario Franco Bindi.
Lilia Lemoine, parlamentaria libertaria, excosplayer, maquilladora presidencial y expareja de Javier Milei.
Ambas legisladoras mantienen, además, una conocida rivalidad interna dentro del espacio oficialista.
El escándalo de las escuchas y el rol de Karina Milei
Durante la entrevista, Carrió fue más allá y responsabilizó a Karina Milei en el marco del llamado escándalo Spagnuolo. La dirigente afirmó que la hermana del presidente cuenta con respaldo de empresarios como Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni.
También cargó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien vinculó con los intereses de Eduardo Eurnekian.
Las acusaciones cruzadas de Marcela Pagano
La propia Pagano, en la reciente interpelación a Francos en el Congreso, había acusado al funcionario de manejar una red de agentes de inteligencia y de estar detrás de la difusión de audios de Sebastián Spagnuolo (ex ANDIS), que mencionan presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En declaraciones posteriores, Pagano sostuvo:
“Francos es el único que ganó poder en la redistribución. Tomen nota de José Luis Vila, por si en unas semanas vuela Caputo de la SIDE”.
José Luis Vila, el funcionario que incomoda
El nombre mencionado por Pagano, José Luis Vila, actual secretario de Asuntos Estratégicos, tiene una extensa trayectoria en inteligencia. Fue analista en la SIDE, delegado en Estados Unidos y figura cercana a Enrique “Coti” Nosiglia. Su presencia en la Jefatura de Gabinete alimenta las sospechas de injerencia de ex SIDE en la estructura de Milei.
Un escenario político cada vez más en tensión
Las declaraciones de Carrió se suman a la crisis interna del oficialismo, donde crecen los cuestionamientos por el rol de Karina Milei y las tensiones entre dirigentes libertarios. Con las elecciones de octubre cada vez más cerca, el escándalo de las escuchas promete seguir marcando la agenda política.