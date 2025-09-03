Lilita Carrió: “Esto pasa por poner en las listas a gatos que se casan con espías”

En una entrevista para la plataforma Cenital, Elisa "Lilita" Carrió volvió a encender la polémica con fuertes declaraciones sobre el escándalo de las escuchas a Karina Milei. La líder de la Coalición Cívica cuestionó la composición de las listas de La Libertad Avanza y apuntó directamente contra dos legisladoras del oficialismo, a quienes vinculó con el mundo de la noche, el maquillaje y los servicios de inteligencia.