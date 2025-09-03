Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Elisa “Lilita” Carrió generó sorpresa al anunciar públicamente que estaba en pareja con un hombre de 95 años. Sin embargo, horas más tarde desmintió la versión y aclaró entre risas que le pareció una “historia fantástica”.
Durante un diálogo con el canal de streaming de La Voz del Interior, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI) afirmó: “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”.
“Es como El amor en los tiempos del cólera”, sentenció.
Ayer, la ex diputada había contado en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, que estaba en pareja con una persona 25 años mayor. “Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”, sostuvo.
Además, agregó detalles sobre el supuesto vínculo: “Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya. La relación se reduce a la ternura, nada más”. Y enfatizó: “Él es muy famoso. Está prohibido comunicarse por Tinder o WhatsApp porque genera ansiedad”.
Las declaraciones de Elisa Carrió que se viralizaron en redes sociales
Más adelante, al reconocer la picardía de su relato, Carrió usó la anécdota para criticar al oficialismo en medio de la polémica por el presunto cobro de coimas en el área de Discapacidad. “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, disparó.
En otro pasaje de la entrevista, sostuvo: “Hay cariño y hay ternura -en la relación-, que es lo que le falta al mundo”, aunque bromeó sobre la verosimilitud de su historia: “Acá lo único verosímil son las coimas”.