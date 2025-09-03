Elisa Carrió anunció que estaba en pareja con un hombre de 95 años, pero después lo desmintió

Ayer, la ex diputada había contado en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, que estaba en pareja con una persona 25 años mayor. “Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”, sostuvo.