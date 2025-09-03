Albornoz afuera por lesión: los tucumanos García y Mateo Carreras serían titulares en Los Pumas

Ni siquiera un triunfo inolvidable alcanza para que la alegría sea completa en el seleccionado argentino, especialmente para los tucumanos. Tras la histórica victoria frente a los All Blacks en Buenos Aires, por primera vez conseguida en suelo argentino, Los Pumas perdieron a uno de sus referentes tucumanos.
El apertura tucumano, Tomás Albornoz, que venía de destacarse tanto en la caída ante Nueva Zelanda en Córdoba como en el resonante triunfo sobre los British & Irish Lions en junio, sufrió una lesión en la mano durante el partido en el estadio José Amalfitani. Después de convertir un penal, debió abandonar el campo antes de cumplirse los 20 minutos de juego.
Felipe Contepomi, entrenador del seleccionado, había advertido en la conferencia de prensa posterior que la lesión no parecía tan grave como se temía. Sin embargo, los estudios médicos confirmaron que Albornoz padece una luxación traumática en el quinto dedo de la mano izquierda. Esa dolencia, aunque no es una fractura, lo mantendrá al margen al menos de los dos choques frente a Australia, previstos para el 6 y el 13 de septiembre en territorio oceánico.
La ausencia de Albornoz representa un desafío para Contepomi, que deberá definir quién ocupará la camiseta número "10". Santiago Carreras, con experiencia en ese puesto y autor de una sólida actuación al reemplazarlo ante los neozelandeses, aparece como la primera opción. También se abre la posibilidad para Gerónimo Prisciantelli, actualmente en Zebre Parma, mientras que Nicolás Roger, figura en Tarucas dentro del Súper Rugby Américas, suma méritos para entrar en consideración.
A estas alternativas se suman dos nombres que generan gran expectativa: Gonzalo García y Mateo Carreras. Ambos tucumanos atraviesan un muy buen presente y tienen altas probabilidades de ser incluidos en el XV inicial que Contepomi dispondrá frente a los Wallabies, aportando frescura y dinamismo en el ataque, en contraposición con la ausencia de Albornoz.
El combinado argentino llegará a esta doble cita con Australia con ilusión renovada tras haber escrito otra página dorada en su historia, aunque sabiendo que deberá sobreponerse a una baja sensible para sostener su protagonismo en el Rugby Championship.