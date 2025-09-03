Albornoz afuera por lesión: los tucumanos García y Mateo Carreras serían titulares en Los Pumas

Felipe Contepomi, entrenador del seleccionado, había advertido en la conferencia de prensa posterior que la lesión no parecía tan grave como se temía. Sin embargo, los estudios médicos confirmaron que Albornoz padece una luxación traumática en el quinto dedo de la mano izquierda. Esa dolencia, aunque no es una fractura, lo mantendrá al margen al menos de los dos choques frente a Australia, previstos para el 6 y el 13 de septiembre en territorio oceánico.