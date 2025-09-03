Secciones
DeportesFútbol

Independiente espera el fallo: Grindetti habló tras la audiencia en Conmebol

El presidente regresó de Paraguay y aseguró que el club no tiene responsabilidad primaria.

Independiente espera el fallo: Grindetti habló tras la audiencia en Conmebol
Hace 2 Hs

La dirigencia de Independiente volvió de Paraguay tras la audiencia en Conmebol por los incidentes ocurridos en el duelo contra Universidad de Chile. Al frente de la comitiva estuvo Néstor Grindetti, quien habló de satisfacción por la tarea cumplida.

La reunión duró más de tres horas y las partes defendieron sus posturas. Grindetti destacó que la audiencia se desarrolló en un marco correcto y que sus abogados hicieron un alegato claro.

El presidente del Rojo afirmó que la imparcialidad del Tribunal es absoluta y que no tiene certezas sobre el sentido del fallo. Aun así, insistió en que el club no es responsable primario de la suspensión del partido.

Sobre los tiempos, remarcó que no hay fecha concreta para la resolución y que podría conocerse hacia el fin de semana. En caso de disconformidad, aclaró que existe la instancia de apelación ante el TAS.

Además, no descartó la posibilidad de reanudar el partido en cancha neutral y sin público, aunque señaló que la responsabilidad mayor fue de la hinchada chilena.

Independiente deberá mantener la calma hasta que Conmebol emita una decisión sobre uno de los episodios más violentos del fútbol reciente en Sudamérica.

Temas Copa SudamericanaParaguayClub Atlético IndependienteAmérica del SurU de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
2

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
4

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
5

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Comentarios