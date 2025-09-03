Intervención en el mercado: el dólar oficial operó estable en el Banco Nación y el "blue" cayó $15

Las turbulencias en el mercado de cambios se hacen notar en la previa de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aies y luego de las nuevas medidas adoptada por la administración de Javier Milei. En la tercera rueda de la semana, el dólar oficial operó estable al terminar a $1.375 para la venta y a $1.335 en el Banco Nación (BNA).