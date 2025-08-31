En todo caso, una última dimensión por abordar es por qué hay tantos argentinos que son tan severos en su mirada respecto de los propios argentinos. Dicho de otro modo, da la impresión de que para muchos compatriotas queda bien hablar mal de los argentinos. “Homo Argentum” hace alarde de ello, porque, en definitiva, es desaprobatoria de la argentinidad misma. En 1999 se estrenó “Belleza Americana”, que se llevó cinco premios Oscar, incluyendo el de “Mejor Película”. El estreno estuvo precedido por la expectativa en torno de un filme que miraba de manera crítica e irónica diversos aspectos de la vida estadounidense, pero lo que el largometraje de Sam Mendes satiriza, finalmente, es el “sueño americano”, vacío a fuerza de hipocresía y consumismo. “Homo Argentum”, en cambio, objeta lo que los argentinos son, o creen que son, desde el primer relato: comienza con una reunión social en la que el protagonista, encarnado por Francella, destaca los valores de los argentinos: la inteligencia, la solidaridad, la tenacidad, la fraternidad, la amistad, la idoneidad… Luego, la conducta de ese personaje desmiente por completo todo eso que se ha predicado.