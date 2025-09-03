San Andrés: investigan una nueva quema de pastizales en el barrio Ampliación 210 Viviendas

Una nueva quema de pastizales y basura generó preocupación en San Andrés, más precisamente en la zona del barrio Ampliación 210 Viviendas. El hecho motivó la intervención de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, conducida por Mariana Rivadeneira, que dispuso la presencia del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en el lugar.
Según informaron los peritos, la superficie afectada ronda las dos hectáreas y corresponde a un terreno fiscal, ubicado en un espacio verde frente al barrio. A pesar de la magnitud del fuego, se confirmó que no hubo personas involucradas ni daños en viviendas o en la red eléctrica de la zona.
Los especialistas realizaron relevamientos, tomaron muestras y registros fotográficos para confeccionar el informe planimétrico, además de recopilar testimonios de los vecinos. En paralelo, efectivos de la comisaría de San Andrés y brigadistas de Defensa Civil participaron en las tareas de control y seguridad.
Desde el MPF recordaron a la comunidad que se encuentra habilitada una línea telefónica anónima para realizar denuncias relacionadas con este tipo de hechos: 3813195131.