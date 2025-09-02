La quema de pastizales afectó una línea de alta tensión en Cevil Pozo

En el tramo de Cevil Pozo (ruta alternativa a tres kilómetros de Los Gutiérrez), la quema de pastizales afectó a una línea de alta tensión de 132.000 voltios, informaron fuentes judiciales.
A partir de una denuncia recibida en el número brindado por el Ministerio Público Fiscal (3813195131), miembros del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) llegaron al lugar y se dio inmediata intervención a Defensa Civil y a Bomberos de Alderetes.
De acuerdo a la información brindada por un empleado de Transnoa, se cortó la línea por la afectación de humo (la zona está a unos 70 metros de la ruta).
El MPF, en tanto, reiteró el compromiso de sostener una política firme para combatir las prácticas asociadas a la quema de cañaverales y pastizales, consideradas un delito que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad vial.