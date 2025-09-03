Rugby Championship 2025: Los Pumas vs Wallabies, el historial y todo lo que tenés que saber

La historia sumó capítulos de dominio australiano, como el 54-17 en 2013, la mayor diferencia registrada. Pero también hubo hitos para Argentina: el 4 de octubre de 2014, en Mendoza, los Pumas celebraron su primera victoria en el torneo al imponerse 21-17. Otro recuerdo significativo llegó en 2018, con un 23-19 en Gold Coast, y en 2020, en plena pandemia, con dos empates consecutivos (15-15 y 16-16) en territorio australiano.