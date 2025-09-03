Secciones
DeportesRugby

Rugby Championship 2025: Los Pumas vs Wallabies, el historial y todo lo que tenés que saber

El seleccionado argentino enfrenta este sábado a Australia en Townsville por la tercera fecha del Rugby Championship 2025.

Tomás Albornoz y Gonzalo García, en Los Pumas. Getty Tomás Albornoz y Gonzalo García, en Los Pumas. Getty
Hace 1 Hs

El Rugby Championship 2025 atraviesa su tercera fecha y Los Pumas tienen un desafío mayúsculo: enfrentar este sábado a los Wallabies en Townsville. El partido comenzará a la 1.30 de la madrugada (hora argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2, con la previa desde la 1.

El seleccionado argentino viajó a Oceanía con la moral en alto tras lograr un triunfo histórico frente a los All Blacks en Vélez, por 29 a 23, el primero como local ante los neozelandeses. El equipo de Felipe Contepomi buscará confirmar esa solidez y sumar un nuevo golpe en el torneo.

Los australianos, por su parte, llegan fortalecidos luego de una serie vibrante contra Sudáfrica: ganaron en Johannesburgo tras revertir un 0-22 (38-22) y luego cayeron ajustadamente por 30-22. En casa, intentarán ratificar ese nivel ante un rival que crece año a año en la competencia.

La rivalidad entre Pumas y Wallabies en el Rugby Championship se forjó desde la incorporación argentina en 2012, cuando el certamen pasó a formato cuadrangular con Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. El primer cruce oficial fue el 15 de septiembre de ese año en Gold Coast, con victoria local por 23-19. Tres semanas más tarde, en Rosario, los oceánicos volvieron a imponerse por 25-19.

La historia sumó capítulos de dominio australiano, como el 54-17 en 2013, la mayor diferencia registrada. Pero también hubo hitos para Argentina: el 4 de octubre de 2014, en Mendoza, los Pumas celebraron su primera victoria en el torneo al imponerse 21-17. Otro recuerdo significativo llegó en 2018, con un 23-19 en Gold Coast, y en 2020, en plena pandemia, con dos empates consecutivos (15-15 y 16-16) en territorio australiano.

En los últimos años, la tendencia se volvió más pareja. En 2022, Argentina goleó 48-17 en San Juan, logrando una de sus mejores producciones ofensivas. En 2023, los de Contepomi ganaron un vibrante 34-31 en Parramatta, y en 2024 alternaron caídas y festejos: derrota 20-19 en La Plata y triunfo histórico por 67-27 en Santa Fe, la mayor diferencia registrada a favor del equipo albiceleste.

En total, entre 2012 y 2024, se disputaron 24 partidos: 16 victorias australianas, cinco argentinas y dos empates. Townsville, escenario del choque del sábado, trae un antecedente adverso: en 2021, los Wallabies ganaron allí 27-8. Cuatro años más tarde, Los Pumas buscarán cambiar esa historia. 

Temas Felipe ContepomiRugby Championship
