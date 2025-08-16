Con dos tucumanos desde el arranque, Los Pumas buscan romper la historia ante los All Blacks

Los Pumas se preparan para un desafío histórico: ganar por primera vez a los All Blacks en su propio país. Este sábado, en el debut del Rugby Championship, Argentina recibirá a Nueva Zelanda en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, a partir de las 18.10. Siete días después, la revancha se jugará en Vélez. El choque se podrá seguir por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, D Go y Flow.