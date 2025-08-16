 Con dos tucumanos desde el arranque, Los Pumas buscan romper la historia ante los All Blacks
Con dos tucumanos desde el arranque, Los Pumas buscan romper la historia ante los All Blacks

Argentina y Nueva Zelanda se miden en el Kempes de Córdoba, a las 18.10, en la primera fecha del Rugby Championship.

Tomás Albornoz y Gonzalo García, en Los Pumas. Getty
Hace 3 Hs

Los Pumas se preparan para un desafío histórico: ganar por primera vez a los All Blacks en su propio país. Este sábado, en el debut del Rugby Championship, Argentina recibirá a Nueva Zelanda en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, a partir de las 18.10. Siete días después, la revancha se jugará en Vélez. El choque se podrá seguir por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.

Tucumanos en la cancha y en las tribunas

Este sábado, dos tucumanos serán titulares: Gonzalo García, medio scrum de Zebre, y Tomás Albornoz, apertura de Benetton. Ambos regresan a la "Albiceleste" tras no haber sido convocados en julio y ya se destacaron en el histórico triunfo sobre los British & Irish Lions en Dublín a fines de junio. Será la cuarta vez que conformen la pareja de medios titular, tras partidos ante Francia, Sudáfrica y los Lions.

Además, muchos tucumanos se hicieron presentes en Córdoba para alentar al equipo, demostrando que el apoyo local también estará en las tribunas.

Ausencias y sorpresas en el XV titular

Sorprende la ausencia de Mateo Carreras, wing de Bayonne, y Francisco Coria Marchetti, pilar de Brive, ambos tucumanos que estaban entre los convocados. 

Entre los 15 elegidos por Contepomi aparecen figuras que todavía no jugaron este año con Los Pumas: Marcos Kremer, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Bautista Delguy. Otra sorpresa es Pedro Delgado, pilar santiagueño, que ocupará el lugar de Joel Sclavi en la formación titular. 

En el banco también estará Simón Benítez Cruz, medio scrum confirmado como nuevo jugador de Newcastle Red Bulls en Inglaterra.

Agenda de Los Pumas en el Rugby Championship 2025:

- 16/8 vs. Nueva Zelanda – Mario Alberto Kempes, Córdoba (18.10)

- 23/8 vs. Nueva Zelanda – José Amalfitani, Buenos Aires (18.10)

- 6/9 vs. Australia – Country Bank Stadium, Queensland (01.30)

- 13/9 vs. Australia – Allianz Stadium, Sydney (01.00)

- 27/9 vs. Sudáfrica – Hollywoodbets Kings Park, Durban (12.10)

- 4/10 vs. Sudáfrica – Twickenham, Inglaterra (10.00)

Temas Nueva ZelandaLos PumasReino UnidoFranciaMario Alberto KempesBautista DelguyArgentinaTomás Albornoz
¿Vas a ver a Los Pumas en Córdoba? Guía práctica para los tucumanos que asistirán al duelo con los All Blacks

