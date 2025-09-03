Escándalo en La Liga: Ceferin apuntó contra el duelo Villarreal-Barcelona en Miami

La decisión de llevar el partido Villarreal-Barcelona a Miami generó polémica y la voz más fuerte en contra fue la de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. El dirigente afirmó que no estaban contentos con la medida, aunque reconoció que no tenían demasiado margen de maniobra si la RFEF y la FIFA estaban de acuerdo con el traslado.