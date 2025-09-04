¿Amazon o Tierra del Fuego vía CourierTDF?: dónde conviene comprar tecnología

La venta de celulares y dispositivos electrónicos abrió un nuevo esquema en el plano nacional. Finalmente, es posible adquirir productos tecnológicos directamente de los fabricantes de Tierra del Fuego a través de una nueva tienda online y recibirlos en cualquier rincón del país. Esta iniciativa, que busca ofrecer precios más competitivos gracias a beneficios impositivos, promete una competencia directa con gigantes como Amazon. Frente a una nueva dinámica de compra ¿cuál es la opción más conveniente?
Courier TDF, es el protagonista de esta novedad. Se trata de un sitio que acaba de ser lanzado bajo un esquema de beneficios impositivos impulsado por el Gobierno, con el objetivo de que los precios de distintos productos tecnológicos sean más accesibles para los compradores. Aunque los precios se muestran en dólares, el costo de envío se suma al valor del producto, por ejemplo, un celular puede tener un recargo de 35 dólares si se envía a la Ciudad de Buenos Aires. Así, las empresas fueguinas competirán cara a cara con los artículos importados que solemos encontrar en Amazon.
Precios que compiten de cerca
Según un relevamiento del sitio iProfesional, los precios de algunos celulares y monitores en esta nueva plataforma son bastante parecidos a los que ofrece el gigante norteamericano. Por ejemplo, un Samsung Galaxy Z Fold7 de 512GB tiene un valor de U$S 2.332 en Amazon (con envío e impuestos estimados) frente a U$S2.184 en Tierra del Fuego (con envío incluido).
En el caso de un Monitor Samsung 27" S6 QHD, la diferencia es casi imperceptible: U$S 445 en Amazon contra U$S 444 en la nueva tienda, ambos con costos de envío incluidos. Solo el Samsung S25 Ultra de 512GB se presenta ligeramente más costoso desde la Patagonia, con U$S 1.594 incluyendo envío, frente a los U$S 1.417 de Amazon con envío e impuestos estimados.
El primer sitio online para comprar desde Tierra del Fuego fue desarrollado por el grupo Mirgor, que montó la plataforma y, en esta etapa inicial, ofrece productos propios y de socios comerciales. Tal como destacan en su web, el sistema permite comprar en Tierra del Fuego "a precio de otro país".
Detalles a tener en cuenta
El envío se realiza bajo la modalidad courier, garantizando una entrega express al continente en un plazo de 48 horas, una velocidad que siempre se agradece. El costo de despacho puede variar entre los U$S 25 y U$S 96, dependiendo del tamaño del producto, y se cobra por bulto. Además, la tienda garantiza 12 meses de garantía en los equipos, un dato que aporta tranquilidad al comprador.
Sin embargo, hay algunas limitaciones a considerar. Cada compra no puede superar los U$S 3.000 y solo se permite adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año. Este régimen está impuesto a consumidores que residen fuera de Tierra del Fuego, y los pagos deben efectuarse en dólares y en un solo pago, utilizando una cuenta bancaria en esa moneda.
Un nuevo marco que lo hace posible
El lanzamiento de CourierTDF se enmarca en el esquema creado por la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que habilitó la compra directa de tecnología fabricada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Esta medida tiene un doble propósito: dinamizar la industria fueguina y ampliar el acceso a bienes tecnológicos en el continente, con un ahorro estimado de hasta el 40% frente a los precios minoristas. La clave de estos precios más competitivos radica en la exención del 21% de IVA.
ARCA aclaró que no existen canales alternativos, por lo que los beneficios no se aplicarán en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales. Así es que los productos deben adquirirse únicamente en los portales oficiales de los fabricantes adheridos. El listado autorizado es amplio e incluye televisores, notebooks, netbooks, tablets, smartphones, relojes inteligentes, lavarropas, microondas, depiladoras eléctricas y equipos de aire acondicionado, entre otros. Este esquema busca fortalecer la competitividad de las plantas radicadas en el sur del país frente a la tecnología importada.