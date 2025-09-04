Secciones
SociedadTecnología

¿Amazon o Tierra del Fuego vía CourierTDF?: dónde conviene comprar tecnología

El nuevo esquema de ventas directa desde Tierra del Fuego abre nuevas posibilidades que compiten directo con los precios de celulares y monitores de Amazon. ¿Qué alternativa es mejor?

¿Dónde conviene comprar tecnología? ¿Dónde conviene comprar tecnología?
Hace 1 Hs

La venta de celulares y dispositivos electrónicos abrió un nuevo esquema en el plano nacional. Finalmente, es posible adquirir productos tecnológicos directamente de los fabricantes de Tierra del Fuego a través de una nueva tienda online y recibirlos en cualquier rincón del país. Esta iniciativa, que busca ofrecer precios más competitivos gracias a beneficios impositivos, promete una competencia directa con gigantes como Amazon. Frente a una nueva dinámica de compra ¿cuál es la opción más conveniente?

Arrancó la venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego sin impuestos: cómo funciona

Arrancó la venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego sin impuestos: cómo funciona

Courier TDF, es el protagonista de esta novedad. Se trata de un sitio que acaba de ser lanzado bajo un esquema de beneficios impositivos impulsado por el Gobierno, con el objetivo de que los precios de distintos productos tecnológicos sean más accesibles para los compradores. Aunque los precios se muestran en dólares, el costo de envío se suma al valor del producto, por ejemplo, un celular puede tener un recargo de 35 dólares si se envía a la Ciudad de Buenos Aires. Así, las empresas fueguinas competirán cara a cara con los artículos importados que solemos encontrar en Amazon.

Precios que compiten de cerca

Según un relevamiento del sitio iProfesional, los precios de algunos celulares y monitores en esta nueva plataforma son bastante parecidos a los que ofrece el gigante norteamericano. Por ejemplo, un Samsung Galaxy Z Fold7 de 512GB tiene un valor de U$S 2.332 en Amazon (con envío e impuestos estimados) frente a U$S2.184 en Tierra del Fuego (con envío incluido).

En el caso de un Monitor Samsung 27" S6 QHD, la diferencia es casi imperceptible: U$S 445 en Amazon contra U$S 444 en la nueva tienda, ambos con costos de envío incluidos. Solo el Samsung S25 Ultra de 512GB se presenta ligeramente más costoso desde la Patagonia, con U$S 1.594 incluyendo envío, frente a los U$S 1.417 de Amazon con envío e impuestos estimados.

El primer sitio online para comprar desde Tierra del Fuego fue desarrollado por el grupo Mirgor, que montó la plataforma y, en esta etapa inicial, ofrece productos propios y de socios comerciales. Tal como destacan en su web, el sistema permite comprar en Tierra del Fuego "a precio de otro país".

Detalles a tener en cuenta

El envío se realiza bajo la modalidad courier, garantizando una entrega express al continente en un plazo de 48 horas, una velocidad que siempre se agradece. El costo de despacho puede variar entre los U$S 25 y U$S 96, dependiendo del tamaño del producto, y se cobra por bulto. Además, la tienda garantiza 12 meses de garantía en los equipos, un dato que aporta tranquilidad al comprador.

Sin embargo, hay algunas limitaciones a considerar. Cada compra no puede superar los U$S 3.000 y solo se permite adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año. Este régimen está impuesto a consumidores que residen fuera de Tierra del Fuego, y los pagos deben efectuarse en dólares y en un solo pago, utilizando una cuenta bancaria en esa moneda.

Un nuevo marco que lo hace posible

El lanzamiento de CourierTDF se enmarca en el esquema creado por la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que habilitó la compra directa de tecnología fabricada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Esta medida tiene un doble propósito: dinamizar la industria fueguina y ampliar el acceso a bienes tecnológicos en el continente, con un ahorro estimado de hasta el 40% frente a los precios minoristas. La clave de estos precios más competitivos radica en la exención del 21% de IVA.

ARCA aclaró que no existen canales alternativos, por lo que los beneficios no se aplicarán en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales. Así es que los productos deben adquirirse únicamente en los portales oficiales de los fabricantes adheridos. El listado autorizado es amplio e incluye televisores, notebooks, netbooks, tablets, smartphones, relojes inteligentes, lavarropas, microondas, depiladoras eléctricas y equipos de aire acondicionado, entre otros. Este esquema busca fortalecer la competitividad de las plantas radicadas en el sur del país frente a la tecnología importada.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo comprar en CourierTDF: electrodomésticos a menor costo desde Tierra del Fuego

Cómo comprar en CourierTDF: electrodomésticos a menor costo desde Tierra del Fuego

Una tormenta solar caníbal llegó a la Tierra y provoca auroras boreales en zonas inesperadas

Una tormenta solar "caníbal" llegó a la Tierra y provoca auroras boreales en zonas inesperadas

Tierra del Fuego implementó un sistema de venta directa: cómo conseguir celulares y televisores a precios bajos

Tierra del Fuego implementó un sistema de venta directa: cómo conseguir celulares y televisores a precios bajos

Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
2

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
4

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
5

Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas
6

El municipio capitalino agiliza la gestión del Tribunal de Faltas

Más Noticias
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios