¿Amazon o Tierra del Fuego vía CourierTDF?: dónde conviene comprar tecnología

Courier TDF, es el protagonista de esta novedad. Se trata de un sitio que acaba de ser lanzado bajo un esquema de beneficios impositivos impulsado por el Gobierno, con el objetivo de que los precios de distintos productos tecnológicos sean más accesibles para los compradores. Aunque los precios se muestran en dólares, el costo de envío se suma al valor del producto, por ejemplo, un celular puede tener un recargo de 35 dólares si se envía a la Ciudad de Buenos Aires. Así, las empresas fueguinas competirán cara a cara con los artículos importados que solemos encontrar en Amazon.