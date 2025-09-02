Secciones
Arrancó la venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego sin impuestos: cómo funciona

Los consumidores podrán comprar productos tecnológicos de fábricas fueguinas y recibirlos en su domicilio en pocos días. Qué se puede adquirir, topes y formas de pago.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) reglamentó el régimen simplificado que habilita a los residentes del territorio continental argentino a comprar celulares, televisores, electrodomésticos y otros productos tecnológicos fabricados en Tierra del Fuego.

La gran novedad: estas operaciones quedan exentas del pago de impuestos nacionales e IVA, ya que se consideran exportaciones simplificadas desde el Área Aduanera Especial hacia el continente.

Qué productos se pueden comprar

Según la Resolución General N° 5727/2025, los compradores podrán acceder a casi 40 artículos entre los que se incluyen:

Celulares

Televisores

Monitores

Aires acondicionados

Microondas y otros pequeños electrodomésticos

Límites: hasta 3 unidades por producto al año o un máximo de U$S 3.000 por envío, sin tope de peso.

Cómo se realizan las compras

Por ahora, dos fábricas tienen habilitadas sus tiendas online:

Mirgor: celulares, televisores y monitores.

Newsan: televisores.

En los próximos meses podrían sumarse otros fabricantes con aires acondicionados, lavarropas, cafeteras, notebooks y más.

Las compras se hacen directamente en los portales de las empresas, sin intermediarios, y el comprador no debe hacer trámites aduaneros: la compañía se encarga de toda la operatoria.

 Formas de pago

Cada empresa define la modalidad:

Mirgor acepta pagos en dólares mediante tarjeta de débito vinculada a cuentas en esa moneda.

Newsan permite pagar en pesos argentinos.

En todos los casos, se emite factura tipo E, única modalidad admitida para exportaciones minoristas.

Costos y plazos de entrega

Plazos: entre 3 y 7 días hábiles, según la ubicación del comprador.

Costo de envío: varía según destino y producto. Por ejemplo, mandar un celular desde Tierra del Fuego a CABA cuesta unos US$ 35.

Todos los artículos cuentan con garantía oficial del fabricante, y el comprador dispone de 10 días corridos para cambios o devoluciones sin costo extra.

Controles y fiscalización

Arca aclaró que podrá realizar controles posteriores para verificar:

Cumplimiento del cupo anual.

Origen fueguino de los productos.

Que no haya reventa indebida de las unidades adquiridas.

Antecedentes del régimen

La medida se enmarca en la histórica Ley 19.640, sancionada en 1972, que estableció beneficios fiscales y aduaneros para fomentar la radicación de población y empresas en Tierra del Fuego.

Gracias a ese subrégimen, las industrias locales gozan de exención de IVA, Ganancias y Derechos de Importación, lo que les permite ofrecer precios más competitivos frente a otros mercados.

