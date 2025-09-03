Secciones
Entre lágrimas, Lionel Scaloni habló del último partido de Messi en el país por Eliminatorias

El DT albiceleste se quebró en conferencia, compartió información del presente de sus jugadores y adelantó la chance de darle lugar a los más jóvenes.

LÁGRIMAS EN EZEIZA. Lionel Scaloni se emocionó al referirse al último partido de Messi por Eliminatorias en el país. LÁGRIMAS EN EZEIZA. Lionel Scaloni se emocionó al referirse al último partido de Messi por Eliminatorias en el país. Prensa AFA
Hace 3 Hs

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en Ezeiza se transformó en un momento cargado de emoción. A horas del duelo contra Venezuela, el entrenador de la Selección Argentina no pudo contener las lágrimas al hablar de Lionel Messi, quien afrontará lo que sería su última función oficial en el país por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Por lo que declaró ‘Leo’ va a ser emotivo, especial y lindo. Si es verdad que es el último partido por Eliminatorias, hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar. Es un placer tenerlo y poder entrenarlo”, señaló Scaloni con la voz entrecortada. La sala quedó en silencio cuando un periodista se quebró y agradeció al DT por “la alegría más grande” de su vida. El nacido en Pujato tampoco pudo contenerse y respondió con lágrimas. “Me emocionó verlo a él… podríamos terminar acá ya”, manifestó.

El “10”, confirmado como titular

Scaloni despejó cualquier duda: Messi estará desde el arranque frente a la “Vinotinto” en el Monumental. “Leo juega, cómo no va a jugar”, aseguró. El técnico también adelantó que todos los convocados viajarán a Guayaquil para cerrar las Eliminatorias ante Ecuador, salvo casos de lesión o suspensión.

Además, dejó abierta la posibilidad de darle minutos a jóvenes como Franco Mastantuono o Nicolás Paz. “La única manera de verlos es dentro del campo. Están pidiendo pista”, expresó. En contrapartida, Alexis Mac Allister quedó prácticamente descartado por haber llegado con retraso a la concentración.

El DT no dio certezas sobre su continuidad más allá de diciembre de 2026, cuando finaliza su contrato. “No descarto nada, pero ahora no es momento de hablar de eso. Estoy bien y cómodo acá”, dijo.

También se refirió a la situación de Emiliano Martínez tras el pase frustrado al Manchester United. “Esperemos a ver qué pasa. Lo necesitamos jugando, pero es un chico positivo y siempre piensa en nosotros y en su club”, afirmó el técnico campeón del mundo.

Scaloni reconoció que esta Eliminatoria “fue más complicada que la anterior” y volvió a poner en duda la Finalissima ante España en 2026. Sí dejó en claro que su intención es jugar algún amistoso en Argentina antes de viajar al Mundial.

La frase más fuerte de la tarde llegó cuando habló del capitán. “Haber jugado con él y haberle pasado la pelota fue hermoso. Haberlo dirigido en un Mundial y ganarlo es emocionante. Con el tiempo lo valoraremos aún más. Lo que genera cuando entra al predio no se lo vi a nadie”, finalizó.

Con los ojos vidriosos, Scaloni cerró la conferencia recordando que, más allá de la carga simbólica, su equipo saldrá a competir como siempre. Este jueves, el Monumental será escenario de una cita histórica: la despedida de Messi en un partido oficial en Argentina.

Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniArgentinaEliminatorias 2026
