Entre lágrimas, Lionel Scaloni habló del último partido de Messi en el país por Eliminatorias

“Por lo que declaró ‘Leo’ va a ser emotivo, especial y lindo. Si es verdad que es el último partido por Eliminatorias, hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar. Es un placer tenerlo y poder entrenarlo”, señaló Scaloni con la voz entrecortada. La sala quedó en silencio cuando un periodista se quebró y agradeció al DT por “la alegría más grande” de su vida. El nacido en Pujato tampoco pudo contenerse y respondió con lágrimas. “Me emocionó verlo a él… podríamos terminar acá ya”, manifestó.