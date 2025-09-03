Argentina, una selección repleta de líderes: siete jugadores son capitanes en sus clubes

La Selección no solo se distingue por su juego y sus títulos recientes, también por el perfil de sus futbolistas. La actual camada dirigida por Lionel Scaloni es reconocida por su fortaleza mental y capacidad de liderazgo, al punto de que la “Albiceleste” es hoy la selección con más capitanes entre los equipos top del ranking FIFA.
De los 29 convocados para los duelos ante Venezuela y Ecuador, siete llevan la cinta en sus clubes: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marsella), Lionel Messi (Inter Miami) y Lautaro Martínez (Inter). La lista se ampliaría a ocho si Enzo Fernández no estuviera suspendido. Romero, por ejemplo, heredó la capitanía en Tottenham tras la salida de Heung-Min Son.
El liderazgo no se limita a la cinta. Otros jugadores, como Leandro Paredes en Boca, Gonzalo Montiel en River, Nicolás Tagliafico en Lyon o Alan Varela en Porto, son voces influyentes en sus planteles.
Scaloni, además de conformar una selección memorable por su juego, ha potenciado esas virtudes. Su gestión ha permitido que muchos jugadores sean reconocidos en Europa no solo como figuras deportivas, sino también como líderes. El resultado es un grupo con abundancia de capitanes, un rasgo que explica parte del carácter y la mentalidad ganadora de la "Scaloneta".