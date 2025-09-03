Jaldo defendió la libertad de prensa y la transparencia en la comunicación oficial

Finalmente, el gobernador explicó que estas acciones permiten fortalecer el vínculo institucional con la ciudadanía y el trabajo de los medios locales. "Siempre damos conferencia de prensa, y después, para que todos los medios y todos los periodistas puedan tener la información al mismo tiempo, puedan tener la información oficial y la puedan difundir al mismo tiempo. Es decir, que acá no hay primicia para nadie. Damos conferencia de prensa para que todos los periodistas, que son trabajadores de prensa, tengan la oportunidad de preguntar, y también para que todos los medios, al mismo momento, tengan la información oficial", concluyó.