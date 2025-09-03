El futuro de los medios en la era de la IA, eje del encuentro por los 80 años del diario Clarín

Clarín cumple 80 años y uno de los eventos que organizó para celebrarlos fue un encuentro de periodistas para analizar el futuro de los medios, que tuvo lugar ayer en el Museo de Arte Latinoamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Estructurado en tres paneles, el central tuvo como ponentes a Louis Dreyfus, presidente y CEO del grupo Le Monde de Francia; Fabio Napoli, director del negocio digital de RCS Media (editor de El Corriere della Sera) de Italia; y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín.
Moderados por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA, los directivos expusieron sus principales estrategias para hacer frente a los retos de la IA. Los diarios cabecera de los tres grupos son líderes en venta de ejemplares papel y en suscripciones en sus mercados. Eso les da una ventaja respecto de jugadores nuevos o puramente digitales, cuyo modelo de negocios se apoya casi exclusivamente en un tráfico, con relativa fidelidad con las marcas, que será fuertemente afectado por la creciente inclusión de la IA en los motores de búsqueda y en el resto de las plataformas de distribución de contenidos.
Napoli sostuvo que la diversificación de ingresos es esencial para su grupo. “Desde organizar eventos, dictar cursos y ofrecer juegos creados con los contenidos del Corriere del día a viajes. El último año hicimos más de 500 con 12.000 viajeros".
RCS Media tiene más de un millón de suscriptores digitales, de los cuales 700.000 corresponden al Corriere. "Nuestro éxito depende de los periodistas y el contenido de calidad, Para lograrlo, contratamos a los mejores periodistas del mercado", afirmó.
Louis Dreyfus se explayó sobre el caso de Le Monde, el único diario francés que firmó un acuerdo con Open AI, la desarrolladora de ChatGpt. "Esos jugadores necesitan firmar acuerdos por muchas razones: primero, para tener acceso a contenido de alta calidad, pero también para demostrarle al mercado que no han robado contenido”, comentó.
Kirschbaum abordó algunas claves para la sustentabilidad. "La supervivencia de los medios de comunicación también se basa en la marca. Tenemos que trabajar en acciones que nos den sustentabilidad, con la extensión del prestigio de la marca, como organización de eventos y seminarios, programas educativos, juegos. Aún las marcas más fuertes se pueden convertir en marcas blancas si la AI no cita las fuentes de dónde recoge la información que brinda a sus usuarios”, concluyó.
En los otros dos paneles participaron el consultor polaco Greg Piechota, investigador de la Asociación Internacional de Medios de Noticias; el periodista español Ismael Nafría, autor de La reinvención del New York Times; la consultora brasileña Ana Selvatici, de Diagonal Minds; el consultor español Pepe Cerezo y la directora de proyectos especiales de la Asociación Mundial de Editores de Noticias Raquel González, además de Javier Kraviez y Maximiliano Sastre, gerente digital y gerente comercial de Clarín respectivamente.
Los escuchaban directivos y periodistas como Fernán Saguier, director de La Nación; Carlos Jornet, director de La Voz; Martín Etchevers, presidente de Adepa; Héctor Aranda, CEO de Clarín, y los periodistas Alfredo Leuco, Norma Morandini, Ricardo Roa y Miguel Wiñazki, entre otros.