El futuro de los medios en la era de la IA, eje del encuentro por los 80 años del diario Clarín

Moderados por Daniel Dessein, presidente de LA GACETA, los directivos expusieron sus principales estrategias para hacer frente a los retos de la IA. Los diarios cabecera de los tres grupos son líderes en venta de ejemplares papel y en suscripciones en sus mercados. Eso les da una ventaja respecto de jugadores nuevos o puramente digitales, cuyo modelo de negocios se apoya casi exclusivamente en un tráfico, con relativa fidelidad con las marcas, que será fuertemente afectado por la creciente inclusión de la IA en los motores de búsqueda y en el resto de las plataformas de distribución de contenidos.