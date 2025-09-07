Secciones
¿Puede la bicicleta ser tu aliada contra el dolor de rodilla? un estudio revela los beneficios a largo plazo

Un estudio analizó cuál era el impacto de esta actividad a lo largo de la vida de los ciclistas y determinó qué tan recomendable puede ser para la salud de estas articulaciones.

Hace 1 Hs

El dolor de rodilla, a menudo causado por la artrosis, puede limitar nuestras actividades y afectar nuestra calidad de vida. Si bien el reposo puede parecer una solución, el sedentarismo no es la respuesta. ¿Podría la bicicleta, una actividad aparentemente sencilla, ser la clave para aliviar el dolor y mejorar la salud de nuestras rodillas?

Si sientes rigidez, dolor o pérdida de funcionalidad en tus rodillas, es crucial encontrar maneras de mantenerte activo sin exacerbar el problema. Aunque el dolor de rodilla puede ser un obstáculo al hacer ejercicio, la actividad física regular es fundamental para prevenir y controlar la artrosis, la forma más común de artritis.  Los reumatólogos recomiendan el ejercicio, aunque advierten que algunos deportes son más beneficiosos que otros.

El ciclismo se presenta como una opción prometedora.  Al ser un ejercicio de bajo impacto, reduce la tensión en las articulaciones de las rodillas, caderas y pies.  A diferencia de actividades como correr o saltar a la comba, el ciclismo permite trabajar las articulaciones de forma suave, lo que podría disminuir el dolor y la rigidez.

La ciencia lo confirma: ciclismo y rodillas sanas

Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista *Medicine & Science in Sports & Excercise* respalda esta idea. La investigación demostró que las personas que practicaron ciclismo de manera regular a lo largo de su vida mostraron una menor incidencia de dolor frecuente de rodilla, osteoartritis radiográfica (ROA) y osteoartritis radiográfica sintomática (SOA).

"En comparación con quienes no practicaban ciclismo, los ciclistas tenían un 17% menos de probabilidades de padecer dolor de rodilla frecuente, un 9% menos de probabilidades de padecer ROA y un 21% menos de probabilidades de padecer SOA", explica la Dra. Grace Lo, profesora de medicina, inmunología y reumatología en Baylor y autora principal del estudio. "Además, observamos que cuanto más tiempo se dedicaba al ciclismo a lo largo de la vida, menor era la probabilidad de desarrollar dolor de rodilla, ROA y SOA."

